Des cours virtuels à l’UQAC

Une plateforme technologique sera déployée afin que les cours puissent être donnés à distance.

Toutes les formations pourront être offertes de manière virtuelle. Les étudiants et les professeurs n’auront besoin que d’un ordinateur équipé d’une caméra.

L’UQAC demande aux étudiants d’aller voir leur courriel afin de voir les procédures à suivre.

Le service des technologies de l’information est en train de faire un travail colossal pour répertorier tous les besoins tant au niveau des professeurs et des étudiants qui lèvent la main et qui nous disent qu’ils ne sont pas équipés pour suivre des cours à la maison. On est en train de répertorier tous ces besoins afin de pouvoir adresser une solution à tous ces problèmes-là qui sont soulevés , explique la directrice du Bureau des affaires publiques de l’UQAC, Marie-Karlynn Laflamme.

L’UQAC évalue des options pour ce qui est des stages et des travaux pratiques.