COVID-19 : des étudiants vivant en résidence devancent leur déménagement

Au Collège Boréal, 60 des 137 étudiants avaient quitté les résidences lundi. Et à l’Université Laurentienne, c’est 850 des quelques 1200 étudiants vivant habituellement sur le campus qui devraient plier valise d’ici dimanche.

Teah Buffalo en fait partie. L’étudiante en criminologie et en études autochtones devance ainsi de trois semaines son retour à Timmins. Tout ce que je sais, c’est qu’il faut que je déménage et que je fasse mes cours en ligne , dit-elle avec un léger sourire.

C’est qu’elle laisse derrière elle deux emplois sans savoir exactement ce qui l’attend dans sa région natale. Et en quittant Sudbury rapidement, personne de sa famille ou de ses amis n’a pu se libérer pour le déménagement.

Kaithlyn Buller et Claudia Cachagee, deux étudiantes en science infirmières, quittent aussi la ville plus tôt que prévu.

No biggie! lancent-elles d’une même voix à l’idée de devoir rentrer plus tôt dans leur famille. Cependant, le fait de devoir mettre leur stage en pause ne les réjouit pas.

On ne peut pas les terminer. On va voir ce qui va se passer avec toutes nos heures de stages qu’on doit faire. On ne peut pas graduer sans nos heures

Claudia Cachagee, étudiante à l'Université Laurentienne