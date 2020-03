Un membre du personnel clinique de l’hôpital de Granby infecté par la COVID-19

Nos équipes de santé publique font leur enquête pour s’assurer de rejoindre tous les contacts de cette personne , fait savoir Geneviève Lemay, porte-parole du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Cette dernière explique que des mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité et la protection de tous les membres de l’équipe clinique de l’hôpital de Granby qui ont eu des contacts avec la personne infectée.

Elle n’a toutefois pas été en mesure de dire combien de membres du personnel ni combien de patients ont pu être en contact avec cette personne.

Après l’apparition des symptômes, cette personne a été retirée de son milieu de travail , précise-t-elle.

On fait tout notre possible pour retracer tous les contacts étroits, incluant les usagers et les collègues afin de les joindre et leur donner de bonnes indications sur les mesures à prendre selon leur situation , conclut-elle.

Après avoir doublé mercredi, le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 en Estrie a augmenté pour atteindre 26 cas, une augmentation de 8 cas en 24 heures.

Dans la province, 121 personnes ont reçu un diagnostic positif au coronavirus.