COVID-19 : VIA Rail suspend son service sur certaines lignes

Un communiqué de VIA Rail publié jeudi indique que trois de ses lignes seront suspendues jusqu’au 1er mai.

Il s’agit des lignes Montréal-Halifax, Toronto-Vancouver et Prince Rupert-Prince George-Jasper.

Par ailleurs, le service régional entre Senneterre et Jonquière, au Québec, ainsi qu'entre Sudbury et White River, dans le nord de l’Ontario, sera réduit à une navette par semaine.

VIA Rail indique que certains services ne seront pas disponibles, comme celui des bagages, ou réduits, comme la restauration ou les salons affaires.

La compagnie explique cette décision par une baisse d’achalandage importante ainsi que par les recommandations des autorités de la santé publique renforçant la distanciation sociale .

Les changements de services de VIA Rail seront effectifs à compter du 23 mars jusqu’à nouvel ordre.

Les nouvelles mesures que nous annonçons aujourd'hui sont difficiles, mais la situation actuelle est exceptionnelle et demande une réponse en conséquence. La protection de la santé et de la sécurité de nos passagers et de nos employés reste notre priorité , lit-on dans le communiqué.