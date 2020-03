Les hôteliers appelés à fournir des milliers de lits pendant la pandémie

On parle d’à peu près 3000 à 4000 lits à travers la province de Québec , a indiqué Xavier Gret, président et directeur général de l’Association Hôtellerie Québec (AHQ).

Ces lits ne serviront pas à accueillir les patients atteints de la COVID-19. Il s’agit plutôt de délester les hôpitaux du Québec, a expliqué M. Gret.

L’idée, c’est d'envoyer dans nos établissements hôteliers des gens qui ne sont pas infectés, qui sont en santé, qui sont semi-autonomes, et qui sont en attente d'hospitalisation , a-t-il précisé.

Différents critères doivent être pris en compte par le gouvernement. Par exemple, il faut éviter de choisir des chambres où on retrouve du tapis, et des installations pour la restauration doivent être disponibles dans l’hôtel. Les établissements doivent également être situés à proximité d’un centre hospitalier.

On attend plus de données pour savoir avec précision quels sont les besoins , a-t-il dit, précisant qu’un plan de match devrait être établi d’ici sept jours.

Une réponse unanime

Le président de l’AHQ affirme que la réponse de ses membres est plus que positive. Tous ceux qui ont été contactés sont prêts à aider, certains avaient même devancé la demande de Québec en se proposant avant d’être interpellés.

On croit vraiment qu'on peut mettre l'épaule à la roue pour être capable de passer cette mesure d'urgence , a pour sa part affirmé Jean-François Caron, qui est président d’Imperia Hôtel et Suites, un groupe qui possède trois hôtels dans les régions des Laurentides et de Lanaudière.

Nous, le Groupe Imperia, on dispose de 250 chambres disponibles pour accueillir les gens , a-t-il précisé.

Ce sera à Québec de décider quels établissements participeront à l’effort collectif. Chaque hôtelier devra négocier un contrat avec le gouvernement en ce qui a trait aux tarifs qui seront en vigueur.

Les dernières données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiées en 2019 indiquent que le Canada arrive au 34e rang des 42 pays analysés, avec 2,5 lits pour 1000 habitants. La moyenne est de 4,6 lits pour les pays de l’OCDE. Le Japon se classe premier, avec 13,1 lits.

Avec les informations de Maxime Bertrand