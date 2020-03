Les hôteliers de l'Abitibi-Témiscamingue veulent supporter le CISSS-AT

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a demandé l'aide des propriétaires d'établissements hôteliers de la région. Le CISSS-AT souhaiterait héberger des membres de son personnel qui doivent être isolés de leur famille en quarantaine dans les hôtels de la région.

La demande aux propriétaires d'hôtels a été très bien reçue jusqu'ici. Jeudi après-midi, moins de 24 heures après la demande, le Centre intégré de santé et de services sociaux confirmait avoir près de 100 chambres à sa disposition.

On ne se le cachera pas, s'ils veulent des chambres, il va y en avoir plus qu'en masse. Robert Larivière, directeur général de l'hôtel Forestel de Val-d'Or

Le directeur général de l'hôtel Forestel de Val-d'Or, Robert Larivière, ne le cache pas, les temps sont durs pour les entreprises comme la sienne. Il vient d'ailleurs d'effectuer une quarantaine de mises à pied.

Actuellement, toutes les activités ont été annulées pour mars et avril, à ce jour. On parle de presque 2500 nuitées , précise-t-il, ajoutant que seuls quelques rares visiteurs occupent l'hôtel en ce moment.

Le Forestel estime perdre environ 200 000 $ pour mars et avril, mais l'hôtel compte bien mettre l'épaule à la roue afin de soutenir les autorités dans cette crise sanitaire. Plusieurs autres hôtels ont indiqué vouloir contribuer à l'effort collectif. C'est le cas du Microtel Val-d'Or, situé sur la 3e Avenue.

C'est certain qu'il faut au moins être en mesure de maintenir notre entreprise à flot, mais on serait très ouvert d'offrir un tarif préférentiel et d'offrir un accueil chaleureux à ces gens-là , lance la directrice générale Karine Roy, dont le taux d'occupation a chuté de 60 % à 20 %, en comparaison à la même période en 2019.

Au moment de notre entrevue avec Mme Roy, elle ne savait pas si le CISSS-AT allait demander de l'hébergement sans frais, mais même dans ce cas, elle s'est dite prête à prêter main-forte à l'organisme qui gère les soins de santé en Abitibi-Témiscamingue.

Pour l'instant, le Microtel Val-d'Or n'a fait aucune mise à pied, mais si la tendance se maintient, il y en aura, confirme Karine Roy. Ce partenariat pourrait nous permettre de maintenir des emplois , espère-t-elle.

Du bénévolat à Rouyn-Noranda?

À Rouyn-Noranda, l'hôtel Le Noranda a tout récemment mis à pied 70 % de ses travailleurs.

Le directeur général Frédéric Arsenault considère néanmoins qu'il doit soutenir ceux qui font des efforts afin de réduire la transmission du coronavirus et ne veut pas à tout prix que le prêt de chambres se fasse à coût nul.

Dépendamment des besoins, c'est sûr que je veux faire un appel à la solidarité avec mes employés. Si certains sont prêts à venir donner un coup de main pour faire du bénévolat plutôt que de rester à la maison, s'ils veulent s'impliquer pour accommoder notre système de santé et je suis convaincu, connaissant mes employés, que plusieurs vont lever la main , mentionne-t-il, ajoutant que son taux d'occupation était aux alentours de 10 %.

Les établissements d'hébergement pourraient aussi accueillir des patients représentant des cas mineurs et non infectieux et pas uniquement des membres du personnel.