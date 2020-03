Grande réouverture d’une épicerie malgré la COVID-19

En plein après-midi le 11 juillet dernier, le commerce J.A. Épicerie 2000, situé dans le nord du Nouveau-Brunswick, a été la proie d'un incendie.

L’édifice qui abritait cette épicerie indépendante depuis plusieurs dizaines d’années a été une perte totale.

La scène d'incendie, le 11 juillet 2019. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Tout indique que le feu a pris naissance dans le panneau électrique, situé au sous-sol.

Après s’est ressaisie de ses émotions, la propriétaire Rachel Bertin s’est retroussé les manches et est allée de l’avant avec une reconstruction qui a duré plusieurs mois.

Maintenant sous la bannière AMI, J.A. Épicerie 2000 a rouvert ses portes à 7 h, jeudi matin.

J’ai hésité certainement. Les gens m’ont dit qu'il n'y a pas de raison que tu ne peux pas ouvrir. Tous les magasins d'épicerie sont ouverts. C'est l'essentiel. On a besoin de l'épicerie. Rachel Bertin, propriétaire de J.A. Épicerie 2000

La nouvelle a été généralement très bien accueillie dans la communauté. Des clients attendaient même l’ouverture dès 6 h 30 jeudi matin.

Le commerce, qui a presque doublé en surface, emploie une quinzaine de personnes.

Certains services, notamment le nouveau coin bistro qui devait permettre aux gens de jaser sur place autour d’un café, ne sont pas offerts pour le moment.

Le nouveau coin bistro devrait ouvrir après la crise passée. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Et des précautions additionnelles sont prises par la propriétaire et les employés pour assurer une hygiène maximale des lieux.

Si je vois qu'il y a trop de monde dans le magasin, je barre les portes. On fait sortir tous les gens et on désinfecte toutes les poignées, les paniers, les comptoirs. On a tous des gants en plastique dans les mains. Je pense que ça fait deux boites de gants qu'on passe à travers depuis 7 h ce matin , explique Mme Bertin.

La propriétaire avoue être émue par les marques d’affection qu’elle reçoit de sa clientèle depuis la réouverture. Des marques qui se transmettent sans contact direct, précise-t-elle à la blague.