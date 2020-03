Le Festival d’été de Québec maintenu, pour l’instant

Le Festival d’été de Québec (FEQ) n’entend pas emboîter le pas des Coachella, South by Southwest et Glastonbury en annulant ou en reportant son événement. Pas pour l’instant, du moins.

Alors que toutes les grandes affiches du monde tombent les unes après les autres, le Festival maintient sa position. Mais considérant la progression fulgurante de l’épidémie de la Covid-19, pour combien de temps?

Les impacts de la situation Covid-19 sur le FEQ Festival d'été de Québec ne sont toujours pas définis, mais nous sommes conscients qu’il y en aura, que ce soit des annulations de certains artistes de la programmation ou une annulation de l’événement par les autorités publiques , écrit la directrice des communications Samantha McKinley, dans un échange de courriels avec Radio-Canada.

Dans les prochains jours, on espère avoir plus de clarté sur ces deux enjeux importants. Samantha McKinley, directrice des communications du FEQ

En l’ absence d’information concrète et solide , l’organisation continue donc d’opérer, bien qu’au ralenti. Elle informera les festivaliers de tout développement par l’entremise d’une page créée sur son site internet.

Pour le moment, pas de nouveau à communiquer… les festivaliers peuvent compter sur notre transparence, nous les aviserons promptement de tout changement , a soutenu Samantha McKinley.

Choisir le bon moment pour annuler

Plusieurs considérations entrent dans la décision d’annuler un événement majeur comme le Festival d’été, à commencer par le moment choisi pour l’annoncer.

La question centrale est de savoir à quel moment doit être prise la décision d’aller ou non de l’avant, en essayant de limiter, pour les organisations, les dégâts financiers qui découleraient d’une annulation forcée et peut-être trop tardive , a écrit le PDG du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), Martin Roy, dans une lettre ouverte, jeudi.

Pour les grands événements, les conséquences d’une annulation tardive peuvent être importantes. Retirer son affiche à moins d’un mois de sa présentation peut mener à d’importantes conséquences financières.

[L’organisation] aura engagé une part importante de ses dépenses, qui pourraient représenter facilement 75 % de son budget. Martin Roy, PDG du Regroupement des événements majeurs internationaux

Les pertes peuvent être très variables, selon Martin Roy, tout dépendant de la hauteur des économies réalisées et de la présence ou non de clauses de "force majeure" dans les contrats qui la lient aux artistes ou à ses autres fournisseurs . À six semaines? Plutôt autour de 60 %. À 12 semaines? Environ 40 %.

L’annulation de l’événement signifie également l’absence de revenus, qu'il s'agisse des revenus autonomes (vente de bière et nourriture) ou des revenus de billetterie, à moins que les festivaliers ne demandent pas de remboursement par élan de solidarité.

Il faut aussi espérer que les commanditaires privés [...] restent aux côtés des organisations, même si leur plan de visibilité n’est exécuté que partiellement , espère-t-il.

Les subventions gouvernementales et les commandites des sociétés d’État deviennent alors indispensables, mais insuffisantes pour combler le manque à gagner, conclut Martin Roy.

Avec les informations de Claudia Genel et Patricia Tadros