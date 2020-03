Les supermarchés à l'heure de la COVID-19

Selon la superficie, les supermarchés pourraient laisser entrer un nombre limité de clients dans l’établissement. Qu'il s'agisse de Save-On-Foods, de Whole Foods, de Superstore ou encore de Famous Food, ces enseignes ont d'abord réduit leurs heures d’ouverture afin de permettre au personnel de faire davantage de nettoyage, de désinfecter les zones clés et de réapprovisionner le magasin en produits les plus prisés.

Ces supermarchés appliquent ces mesures partout où ils ont des succursales dans la province. Ils ont par ailleurs communiqué ces informations sur leur site Internet.

Des heures d'ouverture ajustées

Selon la Ville de Vancouver, certains supermarchés ont modifié leurs heures d'ouverture et de fermeture. Par exemple, Famous Foods, dans l'est de Vancouver, ouvre deux heures plus tard et ferme aussi deux heures plus tôt depuis mercredi. En outre, une personne veille à ce qu'il y ait un nombre limité de clients à l'intérieur du magasin.

Alors que la chaîne Superstore est réputée pour ses longues heures de fonctionnement, le magasin fermera, jusqu'à nouvel ordre, à 20 h plutôt qu'à 23 h. Du côté de Whole Foods, selon la superficie du magasin, l'entrée est parfois limitée à 60 personnes, comme c'est le cas à West Vancouver.

Par contre, les salariés de Whole Foods partout dans le monde ont reçu une augmentation de salaire de deux dollars par heure en raison de leur nouvelle charge de travail.

Un supermarché Costco à Port Coquitlam, dans la région de Vancouver Photo : Radio-Canada / Curt Petrovich (CBC)

Des heures réservées aux personnes âgées

De plus en plus de magasins réservent maintenant une plage horaire – généralement le matin – aux personnes âgées. Étant considérée comme la plus vulnérable au coronavirus, cette population à risque peut maintenant faire ses courses sans avoir à côtoyer le reste du public.

Les magasins Save-On-Foods sont, par exemple, ouverts entre 7 h et 8 h le matin uniquement pour les personnes âgées. WholeFoods ouvre aussi une heure plus tôt pour celles qui sont âgées de 60 ans et plus.

Plus de personnel

Enfin, les magasins ont parfois embauché davantage de gardes de sécurité pour faire respecter les normes de distanciation sociale entre les clients dans les files d'attente. Cette initiative est prise dans le but non seulement de freiner les contagions, mais aussi d'éviter les cohues avec lesquelles les supermarchés ont été aux prises ces derniers jours.

Tous les magasins lancent cependant le même message : il ne faut pas paniquer, car ils ne manqueront d'aucun produit. Ils rappellent que les chaînes d'approvisionnement sont une priorité du gouvernement, comme l'a souligné Victoria, mardi.