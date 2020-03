Fermeture du refuge au public: des familles d’adoption recherchées à la SPA

Le refuge dit agir de la sorte afin d’agir de manière à maintenir la santé et le bien-être des employés. Seuls les appels urgents seront traités afin d’assurer les services essentiels à la population.

Avant cette fermeture temporaire, la SPA de l’Estrie lance un appel aux citoyens qui souhaitent adopter un animal.

Selon leur dernier bilan, 25 chats, 5 chiens, 8 lapins et 5 rats sont à la recherche d’une nouvelle famille. Toute personne intéressée doit communiquer avec l’organisme afin de prendre rendez-vous.

Afin de s’assurer de trouver des familles adoptives pour ces bêtes d’ici la fin de semaine, la SPA a diminué de moitié les frais pour adopter un animal.

La SPA invite les gens à consulter son site internet afin de voir les animaux disponibles.

Des heures réduites à la SPA des Cantons

À Granby la SPA des Cantons a elle aussi décidé de réduire ses heures d’ouverture en marge de la pandémie. Toutes les demandes d’adoption sont suspendues pour une période indéterminée.

Le refuge continue toutefois d’assurer les services à la municipalité comme la capture d’animaux ou les plaintes pour nuisance.

« On a été obligé de réduire nos heures d’ouverture. On est ouvert de 12h à 16h, 6 jours par semaine. La routine animale n’a pas bougé. On travaille avec une équipe réduite pour les soins aux animaux », explique le directeur général de la SPA des Cantons, Carl Girard.

Les citoyens qui se présentent à la SPA des Cantons devront patienter un peu puisqu’un seul client à la fois peut entrer à l’intérieur afin de respecter certaines mesures de prévention mises en place.

« On s’assure également qu’il n’y pas de contacts directs entre les citoyens et les employés », ajoute Carl Girard.