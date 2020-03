COVID-19 : comment adopter un animal lors de la distanciation sociale?

Depuis le 17 mars, la majorité des services de l’organisme sont suspendus, tout en maintenant la possibilité d'adopter.

Selon la responsable des communications Hannah Sotropa, la THSToronto humane society a dû mettre en place de nouvelles règles pour continuer d’offrir le service d’adoption, même s’il n’est plus possible de visiter les animaux sur les lieux du refuge.

La structure s’est assurée de mettre à jour la fiche en ligne de tous ses animaux disponibles, pour que tous les animaux à la recherche d’une maison puissent être vus par ceux qui souhaitent adopter .

Par la suite, la THSToronto humane society organise une entrevue téléphonique avec les candidats, ce qui remplace l’entrevue en personne à domicile qui a normalement lieu. Cette entrevue a aussi dû être modifiée afin d’inclure des questions sur l’état du domicile qui sera mis à la disposition de l’animal , selon Mme Sotropa.

Finalement, les demandeurs pourront avoir une séance de rencontre avec l’animal chez eux, après avoir cheminé dans le processus d’adoption sans avoir pu rencontrer leur futur compagnon.

Du côté des services animaliers de Toronto, les refuges sont aussi fermés au public et la plupart des fonctions reliées aux animaux domestiques et aux animaux errants sont suspendues.

Un coup important porté aux finances

Si les adoptions se poursuivent tant bien que mal, Hannah Sotropa concède que la situation actuelle est compliquée pour l’organisme.

La Société protectrice des animaux de Toronto (THS) doit s'adapter, alors que les mesures d'isolement l'ont forcée à fermer ses portes aux visiteurs.

Aucune hausse du nombre d'abandons n'a encore été notée par la THS

Du côté des services animaliers de Toronto, on ne craint pas une surpopulation au sein des refuges pour animaux. La Ville a indiqué avoir les ressources et la nourriture nécessaires pour subvenir aux besoin des animaux hébergés dans les trois refuges opérés par leurs soins.

Du côté des services animaliers de Toronto, on ne craint pas une surpopulation au sein des refuges pour animaux. La Ville a indiqué avoir les ressources et la nourriture nécessaires pour subvenir aux besoins des animaux hébergés dans les trois refuges opérés par leurs soins.