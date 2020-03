Les surplus militaires pris d’assaut par des survivalistes

Le propriétaire de la Boutique Militaire Québec, Pascal Lemieux, observe une vente marquée de certains produits qu’il attribue à la propagation de la COVID-19.

Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'il se passe quelque chose. Ils veulent se préparer. Je vais appeler ça des nouveaux survivalistes d'urgence. C'est commencé depuis environ une dizaine de jours. Je vous le confirme , indique M. Lemieux en entrevue à Radio-Canada.

Les masques à gaz et les filtres de rechange sont les produits les plus recherchés. Pascal Lemieux en vend à des clients provenant d’un peu partout au Québec et en Ontario. Lors de notre passage, jeudi matin, le propriétaire de la boutique a même reçu un appel d’un acheteur potentiel vivant en Belgique.

Le propriétaire de la Boutique Militaire Québec, Pascal Lemieux Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Selon le vendeur, un masque à gaz offre une protection supplémentaire lorsque l’on se retrouve en présence de personnes potentiellement infectées par le coronavirus.

Une protection buccale, nasale et des yeux, ça aide énormément pour diminuer la chance ou la malchance d'avoir le COVID-19. Pascal Lemieux, propriétaire, Boutique Militaire Québec

Pascal Lemieux vend différents modèles dont le prix varie entre 40 $ et 90 $. Une cartouche de rechange coûte 12,99 $. Il se fait un point d’honneur de ne pas augmenter les prix malgré la hausse de la demande.

Je ne veux pas profiter de la situation. Les prix sont les mêmes qu’il y a un, deux ou trois mois , insiste l’homme d’affaires.

Rations de survie

Au Surplus militaire Pont-Rouge, situé dans la basse-ville de Québec, l’impact sur les ventes a principalement été ressenti au début de la pandémie.

Le propriétaire du magasin, Guillaume Mailloux, dit avoir vendu une grande quantité de rations militaires et de nourriture lyophilisée.

Il y a eu des booms là-dessus, mais pour le reste, c’est plus des accessoires comme des couteaux ou de l’équipement pour quelqu’un qui s’en va vivre dans le bois ou des choses comme ça qu’on a liquidés , raconte-t-il.

Les rations de survie de type MRE (« Meal, Ready-to-Eat ») se vendent bien dans les surplus militaires. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Les sacs d’évacuation, ou but-out bags en anglais, sont également courus au Surplus militaire Pont-Rouge. On observe la même tendance à la Boutique Militaire Québec.

C'est hypothétique, mais oui, les gens achètent des sacs à dos de différents formats en préparation [pour] s'ils devaient quitter la ville , précise Pascal Lemieux.

Protection

Il ajoute avoir en outre constaté une hausse des ventes de répulsifs pour chiens agressifs à des fins de protection personnelle. Des acheteurs pourraient avoir été échaudés par les scènes de bagarre pour du papier de toilette observées dans certains supermarchés.

Les gens, des fois, ont peur de ce qui pourrait se passer en société. On n'est pas rendu là, mais il y a des gens qui prennent des précautions. Pascal Lemieux, propriétaire, Boutique Militaire Québec

Les ventes de sacs d’évacuation, ou « bug-out bags » en anglais, sont à la hausse dans les surplus militaires. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Les personnes qui se sont ruées vers les surplus militaires au cours des derniers jours sont ce qu’on pourrait appeler des nouveaux survivalistes.

Selon Guillaume Mailloux, les adeptes de longue date étaient préparés bien avant le début de la pandémie.