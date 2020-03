Un plan pour reporter les taxes foncières à Gatineau en raison du coronavirus

La proposition actuelle est d'accorder un sursis de deux mois en repoussant le paiement du 30 juin au 31 août pour l'ensemble des contribuables gatinois.

C’est un coût qui pourrait aller jusqu’à un million de dollars pour la Ville, mais ça donne une marge de manoeuvre aux citoyens et aux commerçants qui pourraient manquer de liquidité dans la situation où on se trouve , a souligné le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, en conférence de presse jeudi.

La recommandation devra toutefois être adoptée par le conseil municipal lors d'une séance spéciale dont la date n’a pas encore été déterminée.

Gatineau procédera également à la fermeture de ses comptoirs de services jugés non essentiels à compter de 16 h 30, jeudi, comme recommandé par la direction de la santé publique.

Les fonctionnaires municipaux devront tout de même se présenter à leur lieu de travail à moins d'avis contraire, où ils seront affectés à d’autres tâches.

On s’aperçoit qu’on est capable de les offrir [les services non essentiels] en ligne ou au téléphone, donc on veut limiter le nombre de contacts entre êtres humains dans cette situation-là , explique le maire.

Les services suivants sont accessibles en ligne : Consultation et paiement du compte de taxes municipales

Paiement de constat d'infraction

Demande de permis

Consulter le rôle d'évaluation foncière

Achat de sacs de surplus d'ordures admissibles

Postuler pour un emploi

Lors de la prochaine rencontre du conseil, il sera également recommandé de maintenir le revenu des quelque 900 employés occasionnels qui sont touchés par l’annulation de la programmation de la Ville de Gatineau.

C’est une mesure qui va aider à la fois les individus à limiter leur insécurité et aider nos commerces , estime M. Pedneaud-Jobin, ajoutant que ce n’est pas de l’argent qu’on ajoute, ce sont des salaires qui étaient budgétés .

Le total de l’enveloppe monétaire prévue à cet effet est évalué à 1,2 million de dollars.

Pas d’inondations prévues pour l’instant

Par ailleurs, le maire assure que le débit d’eau de la rivière des Outaouais est constamment surveillé de près. Il souligne que les signes sont encourageants et que la crue printanière ne devrait pas être dévastatrice comme l’an dernier.

M. Pedneaud-Jobin précise toutefois que si la situation change, les résidents riverains se doivent d’avoir un plan en place et que l’aide municipale sera limitée en raison des préoccupations sanitaires actuelles.