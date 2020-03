Les festivals de l'Abitibi-Témiscamingue joignent le mouvement #sauvonslété

En ces temps d'incertitude, les organisateurs du Festival des saines habitudes de vie de Ville-Marie s'ajustent pour parer à toute éventualité.

Nous, on doit ralentir pour voir comment ça va se passer. Nathalie Cardinal, membre du comité du Festival des saines habitudes de vie

Nathalie Cardinal, membre du comité organisateur espère avoir l'adhésion de tous à l'initiative #sauvonslété et garde espoir que les prochains mois amèneront avec eux de bonnes nouvelles.

C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, parce qu'on est dans la phase critique de la pandémie, dit-elle. Si on veut éviter que ça dure plus longtemps, il faut écouter les consignes pour s'assurer que rendu à l'été, on soit capable de sortir de chez nous et de faire des rassemblements, si on veut sauver l'été et nos festivals il faut y voir dès maintenant.

Le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, c'est plusieurs jours de programmation musicale, et des milliers de dollars de retombées économiques à Rouyn-Noranda.

Au risque de se voir forcée d'annuler l'un des événements les plus courus de la région, la directrice générale Magali Monderie Larouche avait ce message pour la population.

Plus tout le monde va être responsable, plus tout le monde va écouter les mesures du gouvernement, plus on a la chance d'avoir un été avec une Guinguette, un FME et tous les festivals. Plus on est consciencieux, prudents, il y a des chances de sauveur notre été , dit Magali Monderie Larouche.

La présidente de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, Line Descoteaux espère aussi une large adhésion à l'initiative pour le bien de l'économie locale.

Déjà que nos petits producteurs vivent des moments de grande incertitude, la foire peut les aider à faire au moins un chiffre d'affaires , croit-elle.

Selon elle, c'est par de petits gestes comme ça qu'on va faire en sorte qu'on va pouvoir sauver certaines entreprises parce qu'on sait que ce n'est pas toutes les entreprises qui vont pouvoir passer au travers de cette terrible épreuve .

L'initiative est également partagée par le Réseau muséal de l'Abitibi-Témiscamingue, le Festival international de Jazz de Montréal et le Piknic Électronik, entre autres.