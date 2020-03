COVID-19 : plus de tests effectués... donc plus de cas à prévoir

Jusqu'à maintenant, trois personnes ont été testées positives à la COVID-19 en Mauricie. D’autres cas pourraient toutefois être annoncés prochainement, puisque de plus en plus de tests sont effectués. Plus de 300 personnes seraient surveillées de près selon le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Entre 200 et 300 tests de dépistage pourraient être effectués quotidiennement dans les quatre cliniques de la région. Gilles Hudon, président-directeur général adjoint du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Actuellement, on est plus dans une moyenne de 100 à 125 tests de dépistage par jour , explique Gilles Hudon, président-directeur général adjoint du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Les analyses de tests ne seront plus seulement effectuées à Montréal au laboratoire national de santé publique, mais aussi dans d’autres hôpitaux au Québec, comme le CHAUR à Trois-Rivières, qui devrait être prêt d’ici les deux prochaines semaines.

Cette décentralisation devrait accélérer le dévoilement des résultats.

Habituellement, on a des délais prescrits de 48 heures, confirme monsieur Hudon. Actuellement, c’est plus deux, trois jours et ça peut arriver que ça prenne jusqu’à cinq jours avant qu’on ait le résultat.

Marie-Josée Gody, directrice régionale de la santé publique, considère que c’est la meilleure décision à prendre.

La chaîne [de contamination] va certainement se poursuivre, mais les mesures qui sont en place devraient permettre de la ralentir, alors c’est très important que les mesures qui ont été annoncées, d’éviter tous rassemblements qui ne sont pas essentiels, soient respectées. Marie-Josée Gody, directrice régionale de la santé publique