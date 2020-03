COVID-19 : Les enfants pourraient ne pas retourner en classe bientôt

Les ministères de l’Éducation de l’Ontario et du Québec se préparent à la possibilité de devoir prolonger la fermeture des écoles.

Au Québec, une source très proche du dossier a indiqué à Radio-Canada que le ministère de l'Éducation se prépare à plusieurs scénarios, mais que c'est toujours hypothétique. Ce sont les autorités de la santé publique qui peuvent déterminer si la fermeture des écoles doit être maintenue plus longtemps.

Le Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais précise qu'il n'a toujours pas eu de discussion avec le gouvernement québécois sur la suite des choses. Sa présidente, Suzanne Tremblay, rappelle toutefois que les parents et les élèves doivent sérieusement se préparer à ce que les cours ne reprennent pas de si tôt.

C'est fort possible , explique Mme Tremblay. Le premier ministre Legault l'a évoqué lui-même en conférence de presse qu'il fallait se préparer à ce que cela se poursuive et qu'il fallait s'attendre à ce que ça se poursuive fin avril et peut-être même jusqu'en juin.

Suzanne Tremblay ajoute qu'un retour éventuel des élèves n'a pas encore été évoqué avec les syndicats. On n’a pas encore eu de discussions au niveau ministériel à l'heure actuelle, en lien avec la suite des choses avec le personnel enseignant.

Dans un décret déposé mercredi, Québec a modifié les conventions collectives des enseignants, leur donnant la possibilité de faire d'autres tâches afin peut-être de devoir, par exemple, prêter main-forte au système de service de garde. Ce décret permet aussi de modifier les horaires et de suspendre les heures supplémentaires et les primes.

En Ontario, le ministère travaille actuellement afin d’offrir des cours en ligne pour assurer une formation en continu aux élèves, si le retour en classe ne se faisait pas comme prévu le 5 avril prochain.

