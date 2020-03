COVID-19 : moins d’achalandage aux urgences et plus de ressources au CISSS de l’Outaouais

Les efforts déployés par le réseau de la santé québécois, notamment en Outaouais, pour dégager des effectifs semblent porter leurs fruits. Les hôpitaux sont moins achalandés et les autorités de santé publique estiment avoir assez de ressources humaines et matérielles pour affronter la pandémie de COVID-19.

Depuis les derniers jours, les autorités de santé publique de la région et de la province exhortent les citoyens d’éviter de se présenter à l’urgence, à moins qu’une visite à l’hôpital ne soit absolument nécessaire.

Selon les données d’Index Santé, cette initiative semble avoir un effet dans les salles d'urgence de l’Outaouais. Aux hôpitaux de Hull et de Gatineau, par exemple — qui affichent parfois des taux d’occupation qui excèdent nettement les 100 % — , à peine un peu plus de la moitié des civières sont occupées par des patients.

Les divers établissements de santé québécois s’affairent aussi à délester leurs points de service, en annulant notamment des rendez-vous non urgents, certaines chirurgies électives et en donnant un congé aux patients qui ne nécessitent plus de soins actifs.

Jusqu’à présent, seules 7 des 121 personnes atteintes de la COVID-19 au Québec sont hospitalisées. C’est là une statistique encourageante, selon le premier ministre François Legault, mais la province ne souhaite ménager aucun effort pour s’assurer que le réseau de la santé puisse répondre à une possible flambée des cas graves de la maladie.

L’objectif est de dégager quelque 6000 lits faire face à la pandémie. Le 18 mars, les autorités provinciales estimaient avoir à leur disposition environ 2300 lits.

Lors d’un point de presse plutôt cette semaine, la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Josée Filion, souhaitait avoir au bas mot de 60 à 70 lits dans les centres hospitaliers urbains de l’Outaouais pour accueillir des patients atteints de la COVID-19.

Des retraités répondent à l’appel

Avant même que ne frappe la crise de la COVID-19, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais était aux prises avec une pénurie de main-d’oeuvre. L’établissement de santé a multiplié dans les derniers jours les appels à la mobilisation pour recruter du personnel.

Notre recrutement pour venir prêter main-forte à nos équipes a été fructueux. Effectivement, plus d’une centaine de retraités ont manifesté leur intérêt à joindre nos équipes , a indiqué le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux dans un communiqué, jeudi après midi.

Josée Filion avait indiqué le 17 mars dernier que l’ouverture d’une seconde clinique de dépistage allait entre autres dépendre du personnel disponible.

Cet enjeu est maintenant chose du passé, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Nous sommes prêts à déployer une seconde clinique de dépistage, au besoin, ainsi qu’à mobiliser du personnel supplémentaire , peut-on lire dans le communiqué de l’établissement de santé.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a effectué 651 tests dépistage à ce jour et il attend toujours les résultats de 301 d’entre eux.