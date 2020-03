La Garderie Les P'tits Brisous reçoit des fonds de la province pour s'agrandir

Pour la directrice de la garderie Andrée Rémillard, c’est un premier pas très attendu.

L’agrandissement de la garderie est un projet de près de 1,7 million de dollars et ça fait depuis 2016 qu’on postule , explique-t-elle.

Après un premier refus, le projet a finalement été accepté.

Les locaux de près de 185 mètres carrés devraient ainsi pouvoir doubler leur superficie et accueillir 8 poupons et 16 enfants d'âge préscolaire supplémentaire.

Il y aura un nouveau bureau et un nouveau salon du personnel et une salle de bain universelle , précise Andrée Rémillard.

Toutefois, l’ensemble des fonds n’est pas encore réuni.

La province nous a donné 792 000 dollars pour ce projet et ensuite il fallait qu’on trouve l’autre portion. On a fait des prélèvements de fonds et on attend une annonce d’un autre financement , explique la directrice.

Le projet pourrait toutefois devoir attendre en raison de la crise de la COVID-19.

C’est dans les mains de la Division scolaire franco-manitobaine en ce moment, mais on ne sait pas ce qui se passe à ce point-là. Les plans sont faits, il s’agit de faire l’appel d’offres , mentionne la directrice.

D’autant que la liste d’attente de la garderie atteint en ce moment 125 enfants.

Pour un petit centre rural, ça fait beaucoup , juge Andrée Rémillard qui ajoute que la province a attribué des fonds à la garderie alors que la région est en pleine croissance démographique.

La directrice reste toutefois optimiste et est prête à répondre à la demande une fois les travaux finis.

J'espère que ça commencera pour le 1er juin. J’avais en tête pour le 1er avril, mais ça ne va pas arriver , admet-elle.

Avec des informations de Marie-Michelle Borduas