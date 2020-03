Lettres d’amour d’enfants à leurs grands-parents isolés

Alizée et son petit frère Mélik en train de bricoler des fleurs pour leur grand-maman Photo : Avec la gracieuseté de la famille de Montigny Gauthier

Alizée, 4 ans

Chère grand maman,

Bonjour grand maman,

Belle grand maman,

J'aime le maillot. J'aime tous les jouets. J'aime les vêtements de Marie-Lou (sa poupée). J'aime tes boucles d'oreilles. J'aime tes Legos. J'aime patiner chez toi. J'aime quand tu me flattes le soir.

Alizée

Précision Nous avons reproduit les lettres telles qu'elles ont été écrites par les enfants... quelques petites fautes comprises. Merci de votre compréhension.

Mahlek, 7 ans Photo : Avec la gracieuseté de la famille Chapleau

Mahlek, 7 ans

Bonjour Papi et Mamie,

C’est Mahlek.

Je voulais vous dire de rester à la maison pour ne pas pogner le corona virus.

Nous, c’est ce qu’on fait.

Je vous aime.

Mahlek

Léa, 6 ans Photo : Avec la gracieuseté de la famille Varin

Léa, 6 ans

Bonjour chers grands-parents.

Je vous écris pour prendre soin de vous.

Je pense à vous et je vous envoie plein de bisous.

Je déteste ce virus car il peut vous faire mal.

Ne vous inquiétez pas pour moi et ma famille, on va bien à la maison.

Profitez-en pour faire des choses à la maison que vous aimez comme :

- Mon papi qui aime faire des constructions.

- Ma mamie qui aime préparer les plantes de son jardin.

- Ma grand-maman Johanne qui aime faire du bricolage.

- Mon grand-papa Mario qui aime écouter les nouvelles.

- Ma grand-maman Coco et ma grand-maman Andrée qui aiment lire des livres policiers.

- Et mon grand-papa Louis qui aime apprendre des nouvelles langues.

J’ai hâte que vous puissiez sortir de votre maison!

À bientôt!

Léa xxx.

Nohry-Anne, 11 ans Photo : Avec la gracieuseté de la famille Chapleau

Nohry-Anne, 11 ans

Salut téta,

C’est Nohry.

Ses juste pour te dire que je t’aime plus fort que tout au monde peut-être même plus que papa et maman réunie. Tu es la personne que j’admire le plus. Et comme je t’aime, je ne veux pas que tu tombes malade prend bien soin de toi.

Nohry Anne

Marie-Ève, 11 ans Photo : Avec la gracieuseté de la famille Roy

Marie-Ève, 11 ans

Salut grand-maman,

Je te trouve très belle et douce avec moi. Je suis vraiment contente que tu sois dans ma vie. J’aime quand on cuisine ensemble car je passe de beaux moments avec toi.

Ta nourriture est très délicieuse. Surtout les muffins aux bananes.

J’aime quand tu prends le temps de venir me jouer à la ringuette. Cela me donne le goût de faire plus de but pour toi.

Tu es très précieuse pour moi.

Je t’aime énormément.

Gros câlins

Marie-Ève

Damir, 11 ans Photo : Avec la gracieuseté de la famille Lavoie

Damir, 11 ans

À vous chers aînés, grands-parents et personnes âgées

Dans les centres d’hébergement, à la maison, dans vos chambres et appartements,

Tous confinés

Vous avez donné la vie à nos parents

C’est à notre tour de vous la sauver

On dit que vous êtes plus vulnérables mais je suis sûr que vous êtes forts de l’intérieur

Vous êtes des souvenirs du temps alors on ne veut pas vous perdre

Ce serait comme perdre la mémoire

On apprend beaucoup de choses à l’école en histoire mais vos anecdotes et vos perles de votre enfance sont encore plus précieuses que des livres d’école

On n’apprend pas juste sur vous on apprend sur votre époque

Les temps ont changé, on se retrouve séparés, vous isolés

Mais que vous soyez enfermés ou que vous puissiez voler de vos propres ailes

Ça ne va rien changer à notre amour pour vous

Vous êtes nos trésors humains qu’on veut protéger dans une forteresse assiégée

Tous les scientifiques, personnel de la santé, chercheurs, gouvernements, les communautés essaient tant bien que mal de continuer à faire briller le soleil pour vous et pour nous

Courage vous n’êtes pas seuls, nous sommes avec vous xx

Damir

Émilien, 8 ans, Léo-Paul, 1 an, et Thomas, 13 ans Photo : Avec la gracieuseté de la famille Vanhooren

Émilien, 8 ans, Léo-Paul, 1 an, et Thomas, 13 ans

Cher grand-papa Daniel,

Chère grand-maman Diane,

Cher papi Joël,

On ne peut pas se voir en ce moment mais

nous voulons vous dire que l’on pense fort à

vous. Nous devons rester à la maison pour

ne pas attraper le coronavirus. On espère

que vous prenez soin de vous. On a hâte de

vous voir quand tout sera fini. Gros bisous

de nous trois.

Émilien, Léo-Paul et Thomas

Lahmya, 15 ans Photo : Avec la gracieuseté de la famille Chapleau

Lahmya, 15 ans

C’est Lahmya.

Je voulais vous dire de prendre soin de vous et de ne pas sortir afin de ne pas vous mettre à risque d’attraper le coronavirus.

Merci d’être toujours là pour moi et faites attention à vous! J’ai hâte de vous revoir dans quelques mois… haha Je vous aimes fort! Et on s’appelle bientôt!

Salut papi et mamie

Lahmya xxx (coeur)