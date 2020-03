« S’il arrive quelque chose à mes parents en Italie, je ne peux même pas me rendre »

Et c’est ce qu’ils ont fait, raconte cette chercheuse en météorologie, mère de trois enfants.

Ils sont partis de Milan pour s’établir à une centaine de kilomètres de là, près du village de Rodigo.

Dans la seule journée de mercredi, on comptait 475 décès liés au coronavirus en Italie. À ce jour, l’épidémie a fait dans ce pays au moins 3405 morts.

La grande majorité des victimes avait plus de 70 ans et souffrait d’autres problèmes de santé, comme le diabète, le cancer, l'hypertension ou l’insuffisance rénale.

La mère de Barbara a 72 ans et souffre, elle, de problèmes cardiaques.

Si elle attrape le virus, elle va mourir, c’est sûr. Mon père est aussi pas mal âgé, 78 ans. Barbara Casati

Donc pour moi, c'est très important qu'ils restent isolés. Je continue à leur dire : "Ne bougez pas!" , explique-t-elle. Au début, ma mère me disait : "J'irais bien à Milan pour chercher la poste". Parce que leur résidence principale est à Milan, en Lombardie.

Avant, me raconte-t-elle encore, ils sortaient tous les jours faire les courses. Maintenant, ils font l’épicerie toutes les deux semaines.

« Les Italiens ont réagi un peu lentement »

Barbara Casati relate qu’un de ses cousins sous-estimait au début la gravité de l’épidémie. Il disait que c’était juste une grippe. Il a changé d’avis depuis.

Il faut vraiment embarquer tout de suite, rester à la maison, ne pas sortir. Les Italiens ont réagi un peu lentement , déplore Barbara.

Ça a pris trop de temps avant qu’ils mettent en place et respectent les mesures de confinement, ajoute-t-elle.

Un constat que fait aussi Marco Dell’Oro, rédacteur en chef de L’Eco di Bergamo. Le journal est distribué dans la ville de Bergame et ses environs, en Lombardie, dans le nord de l’Italie.

La zone la plus touchée jusqu’ici par l’épidémie.

Il y a deux semaines, les gens ne respectaient pas les mesures d’isolement, explique le journaliste. Il a fallu quatre ou cinq jours. Au début, les gens sortaient encore au café, au bar. On ne comprenait pas la gravité de la situation. Après, oui : la ville est déserte.

Tous les rassemblements sont interdits.

Vous ne pouvez pas aller au café, au bar, au resto, parce qu'ils sont fermés. Vous ne pouvez pas faire une manif. Et vous ne pouvez pas célébrer une messe, parce que dans une église, les gens sont très proches , souligne Marco Dell’Oro.

Donc, les églises sont ouvertes, mais on ne peut pas célébrer de messes. Les funérailles, c'est la même chose. Marco Dell’Oro

La ville de Milan, poumon économique de l'Italie, est l'épicentre de l'éclosion de la COVID-19 en Italie. Photo : The Associated Press / Luca Bruno

Je lui demande : Est-ce vraiment l’apocalypse chez vous, comme le disent certains médias? .

Non, ce n’est pas du cinéma! , répond-il avec un petit rire amusé. C’est tranquille, il n’arrive rien de particulier.

Alors, le pire est-il passé? Non, le pire n’est pas passé, répond le journaliste. Ça fait déjà 10 jours qu’on a transformé la Lombardie et toute l’Italie en zone rouge. Il y a un système de protection qui s'occupe de toute la péninsule , explique-t-il. Mais il est encore trop tôt pour comprendre si tout ça peut aider à vaincre l'épidémie.

Ce qu’on commence à voir, dit-il, c’est une baisse du nombre de cas depuis quelques jours. Ce qui autorise à un tout petit peu d'optimisme.

Mais le véritable problème, mentionne-t-il, c’est que les hôpitaux sont pleins à craquer et qu’il n’y a plus de place pour accueillir les malades. Donc, il faut les transférer dans d’autres hôpitaux ailleurs au pays.

Et tous ces morts. Car les avis de décès se multiplient dans les pages du journal.

Mais ce sur point, Marco Dell’Oro apporte des nuances. On ne peut pas dire que tous les morts de la ville de Bergame – et il y en a un grand nombre – sont liés au coronavirus , souligne-t-il.

Pour en être sûr, il faut faire des tests, mais on ne peut pas tester tout le monde. Ce virus va toucher surtout les personnes très âgées, qui sont déjà affaiblies par d’autres pathologies. Donc ce n’est pas simple. Marco Dell’Oro

Au début de la semaine, les enterrements se déroulaient au rythme d'un par demi-heure au cimetière Monumental de Bergame, en Lombardie. Photo : Getty Images / AFP/PIERO CRUCIATTI

Ne pas être là pour les funérailles

Au début de la crise, les parents de Barbara Casati pensaient rentrer à Milan où il y a tous les hôpitaux. Mais ceux-ci sont maintenant débordés.

Avez-vous peur pour vos parents? Barbara prend quelques secondes avant de dire qu’elle n’a pas peur. Comme immigré, dit-elle, on a fait des choix, et cela implique notamment qu'on ne sera peut-être pas là quand ses parents vont mourir.

Tu dis OK, je sais que ça va arriver. Ça va être dur parce que je suis loin. Donc je vais regretter de ne pas avoir été là pour leurs dernières années. Probablement que je ne vais même pas arriver pour lui tenir la main les dernières minutes. Peut-être que je peux aller là pour soutenir l'autre , explique-t-elle.

Mais ce qui est difficile dans la situation actuelle, ce qui la tue , c’est qu’elle ne pourra pas se rendre là-bas s’il arrive quelque chose, même pas pour les funérailles.

De toute façon, les funérailles sont interdites là-bas, ajoute-t-elle.

Si ma mère tombe malade, elle va décéder dans une semaine, OK, parce que le virus est agressif et elle a déjà une condition. Et qu'est-ce qu'il va faire mon père avec le cadavre de ma mère dans la maison? Numéro un : j’espère que quelqu'un va le chercher. Numéro 2 : il va mourir tout de suite après, probablement, contaminé. Et moi, je vais être des mois avant de pouvoir m'y rendre.

« Suivez les consignes de confinement! »

Devant la situation dans son pays natal, Barbara Casati insiste sur l’importance de suivre dès maintenant les mesures de confinement recommandées ici par les autorités.

Mon cousin disait au début que les mesures lui semblaient ridicules. Après, on pense qu'on n’en a pas fait assez. Nous [au Québec], on est exactement dans ce moment-là, que ça nous semble ridicule de ne pas aller jouer avec les voisins qu'on voit tous les jours dans la ruelle , dit-elle.

Parce qu'on va le regretter plus tard , prédit-elle.

Quelqu'un m'a appelée, mardi, pour m'inviter à l'ouverture d'un magasin de meubles. Je lui ai dit : ''Mais monsieur, il y a le coronavirus!'' Et il a dit : ''Mais non, nous on vous protège, on a pris des mesures, on tient à la santé de nos clients''. Et moi, je l'ai insulté. Elle était outrée.

Il faut vraiment suivre les consignes; c’est super important , s'exclame-t-elle. Ça semble vraiment exagéré, mais il faut le faire tout de suite, parce que plus on retarde, plus le virus se propage.

Avec la collaboration de Stella Dupuy