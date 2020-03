La COVID-19 force les banques alimentaires à changer leurs pratiques

L'organisme Sécurité Alimentaire de Victoriaville change ses directives pour ses usagers. Les personnes qui se rendront sur place devront dorénavant faire la file à l'extérieur des locaux de la rue Monfette pour obtenir leurs denrées.

Les gens n’entrent pas dans l’édifice, on va leur donner un rendez-vous et on va leur demander d’attendre dans la cour et de respecter la distance requise entre chaque personne , explique sa directrice, Isabelle Voyer.

Le Comptoir Alimentaire Drummond modifie aussi ses manières de faire afin de minimiser la circulation dans ses locaux.

Une hausse d'affluence anticipée

L'organisme de Drummondville anticipe une hausse des demandes d'aide au cours des prochains jours, c'est pourquoi sa direction demande à la population de continuer à faire preuve de générosité.

On est en gestion de crise, comme plusieurs organismes en sécurité alimentaire. On veut aussi se préparer à faire face à une augmentation de la demande qui risque d’arriver sous peu , indique la directrice générale du Comptoir Alimentaire, Nathalie Belletête.

Ces organismes rappellent que les dons en argent peuvent toujours être acheminés par la poste dans le cas de la Sécurité Alimentaire et par le biais du site internet du Comptoir alimentaire Drummond.