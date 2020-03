Des skieurs défient l’interdiction d’accès aux montagnes de ski

Malgré la fermeture des centres de ski au Québec et l’interdiction d’y accéder, des skieurs continuent à fréquenter certaines stations, notamment pour pratiquer la randonnée alpine.

La direction du Mont-Orford a lancé plusieurs appels au respect des règles sur les réseaux sociaux, en précisant qu'il s'agit d'une mesure de sécurité, car aucun patrouilleur n'est sur place en cas d'accident.

« Les pistes ne sont pas adéquates ni sécuritaires. On ne peut pas permettre d’aucune façon l’accès à la montagne » rappelle le président de la Corporation Ski & golf Mont-Orford, Jacques Demers.

Deux employés de la montagne assurent présentement la surveillance à temps plein. Ils n'hésiteront pas à faire appel aux policiers à la vue de skieurs sur les pentes.

« On trouve ça dommage d’avoir à investir autant d’argent pour surveiller. On aimerait ça être capable de faire comprendre aux gens que nous n'avions pas le choix de prendre cette décision et de fermer la montagne », se désole M. Demers.

On comprend leur besoin de dépenser leur énergie, mais il faut trouver autre chose! Jacques Demers, président de la Corporation ski & golf Mont-Orford

La police sévira

La Régie de police de Memphrémagog prévient que des constats d'infraction de 78 dollars seront remis à ceux qui ne respecteront pas les consignes.

« On a un problème, lance sa porte-parole Nathalie Fréchette. On demande aux gens de collaborer. Ça ne sert à rien de déplacer des équipes d’urgence en montagne en pleine période de crise. »

L’Association des stations de ski du Québec constate que les interdictions de fréquentation des pistes ne sont pas respectées à de nombreux endroits dans la province.

Son président lance un appel au civisme, en précisant que « les stations de ski opèrent sur des terrains privés et ces sites ne sont pas des terrains de jeu à accès libre ».