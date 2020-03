Des organismes communautaires contraints de déménager

Le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux reprend donc possession de l’édifice Delage. L’espace ne sera pas utilisé pour le dépistage du coronavirus, mais pour les personnes en attente de service.

Évidemment, le déménagement précipité sur le boulevard Saint-Paul des huit organismes et associations n’est pas chose facile.

On n'a pas accueilli la nouvelle avec joie, mais on comprend très bien et on prend ça avec philosophie vu la semaine. Je vais leur dire qu'on va être là-bas, mais je ne vais pas être opérationnelle avant un bon bout de temps. Il faut penser à la téléphonie, à Internet , énumère l’agente administrative de l’Association de la fibromyalgie, Hélène Turcotte.

Le son de cloche est le même chez Diabète Saguenay.

Ça va être de la restructuration rapide. Mélissa Côté, coordonnatrice, Diabète Saguenay

Les associations reliées à la santé craignent les répercussions financières de ce déménagement forcé.

Si la plupart maintiennent leurs services, elles ne sont pas en mesure de confirmer quand elles seront totalement opérationnels pour leur clientèle.

D’après le reportage de Flavie Villeneuve