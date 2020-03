Annulation du Salon du livre du Grand Sudbury 2020

Chaque année, plus de 10 000 festivalières et festivaliers, dont plus de 5 000 élèves de la maternelle à la 8e année, participent à 60 activités ouvertes au public ainsi qu’à des visites scolaires , écrit la directrice générale du Salon, Geneviève LeBlanc, dans un communiqué.

Ce sont également plus d’une vingtaine de partenaires et plus de 60 bénévoles qui se joignent à notre équipe pour assurer le succès de l’événement. Cette année, l’enthousiasme et l’énergie de toutes ces personnes nous manqueront. Geneviève LeBlanc, directrice générale du Salon du livre du Grand Sudbury

La directrice générale indique cependant qu’une programmation en ligne est en cours de préparation.

Une telle situation aura un impact important sur le milieu littéraire canadien, notamment sur les revenus des auteurs. En ces temps d’isolation volontaire, nous invitons donc la communauté à nous retrouver sur les médias sociaux et bientôt sur notre nouveau site Web.

L’organisme indique que les invités, exposants et partenaires seront contactés dans les prochains jours pour faire le point.