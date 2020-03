Montréal annonce un répit de plusieurs milliards pour les entreprises

Mme Plante a notamment annoncé que la Ville allait reporter d'un mois la date d'échéance du dernier versement concernant les taxes foncières. Les propriétaires auront ainsi jusqu'au 2 juillet pour effectuer leur paiement, et non jusqu'au 1er juin.

Cette mesure est considérable , a-t-elle dit, précisant que la Ville se privait ainsi de 2 milliards de dollars en liquidité.

En date du 19 mars, à 13 h, le gouvernement du Québec recensait 28 cas confirmés de COVID-19 à Montréal. Deux patients se trouvent aux soins intensifs et la première personne à avoir contracté la maladie est guérie, selon la directrice régionale de la santé publique, Dre Mylène Drouin.

À travers la province, on dénombre pour l'instant 121 cas confirmés de COVID-19. Après Montréal, la deuxième région la plus touchée est l'Estrie (26 cas), suivie de la Montérégie (19 cas) et de Québec (10 cas).