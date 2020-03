COVID-19: protégez-vous et protégez les autres

Le docteur Fortier insiste : il faut respecter les 3P , c’est à dire : protégez-vous, protégez vos proches et protégez votre communauté .

Pour se faire, il insiste sur l’importance de suivre avec attention les indications des autorités sanitaires telles que laver fréquemment ses mains, éviter les contacts directs avec d'autres personnes ou encore éviter les voyages non essentiels.

Il souligne l’importance de ces actions, non seulement pour soi, mais avant tout pour les autres. Denis Fortier rappelle ainsi que certaines personnes sont plus vulnérables au virus que d’autres.

Notamment les personnes âgées qui sont plus sujettes à tomber très malades. Évitez d’aller voir les patients à l’hôpital si vous êtes malade. On va être de plus strict sur les visites dans les hôpitaux et les maisons de personnes âgées , indique-t-il.

C’est également le cas pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou ceux qui n’ont pas un système immunitaire optimal.

Pour le docteur Fortier, il est important de rappeler que les symptômes, s’ils peuvent être graves avec des insuffisances respiratoires, sont le plus souvent bénins.

En général, c’est comme si on a le rhume ordinaire. Pour la plupart du monde, ça va être comme ça. Il y a aussi plusieurs personnes qui n’ont à peu près pas de symptômes , rappelle-t-il.

De fait, il insiste sur l’importance de contacter la ligne Info Santé en cas de symptôme si l’on a voyagé à l’étranger dans les 14 derniers jours ou si on a pu être en contact avec une personne malade de la COVID-19.

Si vous avez des symptômes légers et que vous avez voyagé, on vous suggère d’appeler la ligne Info Santé où les personnes ont un protocole pour déterminer si vous devriez vous faire tester ou non , explique-t-il.

Le questionnaire téléphonique est d’autant plus crucial que le nombre de tests est limité et ils doivent être utilisés pour les cas les plus importants.

Continuer à vivre

Le docteur Denis Fortier se garde toutefois d’avoir un discours alarmiste.

On ne doit pas rester chez soi si on n’est pas soumis à une quarantaine. Si vous n’êtes pas sous l’autosurveillance ou l’isolement, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. On essaie juste de dire que, dans la mesure du possible, ne faites pas des rassemblements avec plus de 50 personnes. On encourage aussi un ralentissement de la circulation et des contacts avec les autres personnes , recommande le médecin.

Il indique également qu’aucune donnée ne montre pour le moment que les femmes enceintes seraient considérées comme des sujets à risque. De même, des transmissions de la COVID-19 au fœtus n’ont pour le moment pas été observées.

Denis Fortier souligne aussi que les articles ramenés de l’épicerie n’ont pas un besoin absolu d’être désinfectés à leur arrivée à la maison.

Le virus en général ne vit pas terriblement longtemps. Il vit quelques heures sur des produits. On n’a pas entendu encore que recevoir des colis par la poste ou dans les magasins était un risque majeur , souligne-t-il.

Toutefois, même dans son doux foyer, il faut savoir conserver une certaine distance, même avec ses animaux.

« Les recommandations de santé publique demandent à ne pas être trop près des animaux domestiques. Je sais qu’il y a des gens qui aiment embrasser leur chien, mais ce n’est pas une bonne idée », rappelle le docteur Fortier.

Un virus qui se combat comme les autres

Le docteur Fortier est clair, les mesures de confinement visent à ralentir la progression du virus pour assurer que le système de santé puisse répondre convenablement au cas les plus graves.

Si [la population la plus à risque] tombe malade en même temps, le système de santé va avoir de la misère à gérer le nombre. On a un bon système de santé qui résiste à la grippe saisonnière alors on espère qu’on peut faire la même chose , explique-t-il.

Denis Fortier ajoute que le virus n’est pas dangereux pour une grande partie de la population, mais elle peut l’être pour d’autres et c’est là que réside toute la « responsabilité communautaire » à laquelle chacun doit apporter sa pierre.

Reste que le docteur Fortier se veut optimiste et rappelle que l’on peut guérir de la COVID-19.