Employés fédéraux en télétravail : un syndicat est inquiet

De plus en plus d’employés du gouvernement fédéral à l’Île-du-Prince-Édouard sont envoyés chez eux, mais un syndicat estime que cette mesure est insuffisante.

Lundi, à la suite d’une directive du Conseil du Trésor, une partie des 1000 employés du ministère des Anciens combattants à Charlottetown, tous les 150 employés du bureau des services fiscaux de l’Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown et certains employés du bureau des services fiscaux à Summerside ont été envoyés chez eux.

Environ 70 % des employés du bureau de Summerside étaient restés à leur poste parce que leurs services s'adressent directement aux citoyens, mais la plupart d’entre eux ont reçu la directive de rentrer chez eux, mercredi matin, dès leur arrivée au travail, affirme le vice-président en Atlantique du Syndicat des employés de l’impôt ( SEISyndicat des employés de l’impôt ), Brian Oldford.

M. Oldford dit croire qu’ils étaient en général contents de ne plus travailler dans un milieu où ils auraient pu contracter le coronavirus.

Le bureau des services fiscaux à Summerside est pratiquement fermé parce qu’il n’y reste que quelques employés et celui de Charlottetown est complètement fermé, indique M. Oldford.

Travailler tout près les uns des autres

Le syndicat, explique Brian Oldford, se préoccupe de la santé de ses membres qui travaillent encore dans leur bureau parce qu'ils sont postés tout près les uns des autres.

Le syndicat s'inquiète, car les travailleurs sont postés très près les uns des autres. Photo : CBC

Le travail nécessaire pour l'envoi de certains chèques aux Canadiens, par exemple pour le crédit d’impôt pour enfants ou pour le remboursement de la TVHTaxe de vente harmonisée , a été effectué, selon M. Oldford.

Travailler de la maison

La majorité des employés envoyés chez eux vont travailler avec un ordinateur portable, souligne M. Oldford.

On s’efforce de trouver des ordinateurs du genre pour ceux qui n’en ont pas, afin qu’ils puissent travailler de leur domicile aussi, ajoute-t-il.

Tous les employés des services fiscaux touchent leur salaire entre-temps, souligne Brian Oldford.

Une mesure insuffisante, selon un autre syndicat

Obliger des employés à travailler dans leur bureau est un geste irresponsable , selon le Syndicat des employés des anciens combattants de l'Alliance de la fonction publique du Canada ( AFPCAlliance de la fonction publique du Canada ), qui a dénoncé la situation par voie de communiqué, mercredi.

La présidente de la section de ce syndicat à Charlottetown, Debi Buell, affirme que certains employés doivent travailler dans des bureaux de façon précaire. Le syndicat recommande à ses membres dans cette situation de demander à leur superviseur s’ils sont des travailleurs essentiels et, si c'est le cas, d’exiger une attestation écrite.

Mme Buell a aussi envoyé un courriel aux membres de son syndicat à l’Île-du-Prince-Édouard pour leur rappeler qu’ils ont le droit de refuser un travail dangereux.

Elle dit être de tout coeur avec tous les travailleurs confrontés à cette situation sans précédent.

Le syndicat estimait, mercredi, qu’une centaine d’employés du ministère des Anciens combattants travaillaient encore dans des bureaux au pays.

Dans une déclaration écrite, le ministère affirme que la santé et la sécurité de ses employés, des anciens militaires et de leur famille respective sont prioritaires et que tous les intervenants unissent leurs efforts pour ralentir la propagation du coronavirus.

Le gouvernement fédéral encourage tous ses employés qui n’effectuent pas des tâches jugées essentielles de travailler de la maison, ajoute le ministère. Il dit en discuter avec les syndicats de façon continue.