Le Cirque du Soleil met à pied 95 % de son personnel

C’est le jour le plus éprouvant de l’histoire du Groupe Cirque du Soleil. Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil

« Nous sommes profondément attristés par les mesures drastiques prises aujourd’hui, puisque ces mises à pied temporaires touchent de nombreuses personnes dévouées qui travaillent fort. Malheureusement, cette décision constitue notre seule solution alors que nous sommes contraints à nous positionner pour traverser cette tempête et nous préparer à d’éventuelles réouvertures », a-t-il affirmé, par communiqué.

Le Cirque du Soleil conserve une petite équipe afin de maintenir les activités de base, de planifier les futures tournées, de vendre les billets pour les spectacles prévus plus tard cette année ainsi qu'en 2021, et de préparer le rappel du personnel lorsque les productions pourront reprendre.

Nous sommes convaincus que lorsque le moment viendra de reprendre nos spectacles, nous serons prêts à accueillir les millions de personnes qui viennent nous voir aux quatre coins du monde , a ajouté Daniel Lamarre.

Les employés et employées victimes de ces mises à pied verront le reste de leurs jours de vacances payés et leur couverture d’assurance maintenue, et pourront bénéficier du programme d’aide destiné au personnel.

Mardi, le Cirque du Soleil avait déjà procédé à la mise à pied de 1400 membres de son personnel technique et à 1200 artistes.