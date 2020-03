L’OSM reporte ses concerts avec IAM, mais annonce des diffusions en ligne

Le quintette marseillais devait livrer plusieurs chansons de son album L’école du micro d’argent, accompagné par l’OSM, dirigé par les chefs d’orchestre Dina Gilbert et Adam Johnson, à l’occasion de quatre spectacles entre le 7 et le 10 avril.

Les personnes qui ont acheté des billets pour ces concerts sont invitées à les conserver, car ils demeureront valides lorsque de nouvelles dates seront annoncées.

L’OSM et l’emblématique groupe de rap français souhaitent plus que jamais la réalisation de ces rendez-vous si attendus, et soyez assurés que nous communiquerons dès que possible les nouvelles dates de concert , peut-on lire dans un communiqué diffusé jeudi.

Des concerts en ligne

Pour permettre aux mélomanes en confinement de rester en contact avec l’OSM, malgré les annulations de spectacles, des concerts passés seront diffusés sur le web périodiquement.

Le chef d'orchestre Kent Nagano Photo : Getty Images / Felix Broede

Une captation vidéo de la Symphonie no 7 de Mahler, telle que jouée à Vienne en 2014 par l’OSM, a par exemple été mise en ligne, pour une période de 48 heures, mercredi soir.

Vendredi, à compter de midi, c’est une interprétation de la Symphonie « Du nouveau monde » de Dvořák, dirigée par le maestro Kent Nagano, qui doit être mise en ligne.

L’OSM invite les amateurs et amatrices de musique classique à se rendre sur son site web  (Nouvelle fenêtre) pour un calendrier des diffusions à venir.