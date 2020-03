Course à l'investiture démocrate : Tulsi Gabbard abandonne et soutient Joe Biden

Aujourd'hui, je suspends ma campagne présidentielle et j'offre tout mon soutien au vice-président Joe Biden dans sa tentative de rassembler le pays , a déclaré l'élue hawaïenne de la Chambre des représentants et réserviste de la Garde nationale de Hawaï.

Bien que je ne sois pas d'accord sur tous les sujets avec le vice-président, je sais qu'il a bon coeur et qu'il est motivé par son amour de notre pays et des Américains , a-t-elle ajouté dans une vidéo sur Twitter.

L'ancien bras droit de Barack Obama, 77 ans, est désormais largement en tête devant le sénateur indépendant Bernie Sanders, 78 ans, dans les primaires démocrates.

Tulsi Gabbard, 38 ans, a aussi eu des mots pour Bernie Sanders, qu'elle avait soutenu lors de sa candidature aux primaires démocrates en 2016.

J'apprécie vraiment l'amour du sénateur Sanders pour son pays et pour les Américains, et son désir sincère d'améliorer la vie de tous les Américains , a-t-elle dit.

Elle était la dernière femme en lice dans une campagne qui avait pourtant démarré avec un record de diversité chez les prétendants démocrates à la Maison-Blanche.

Mais l'élue n'avait fait que des petits scores dans les scrutins organisés jusqu'ici lors des primaires désormais bouleversées par le coronavirus.

Une crise internationale sans précédent qu'elle a évoquée dans son message.