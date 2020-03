Il faut protéger les détenus de la COVID-19, dit un syndicat de la Saskatchewan

Pour contenir la propagation de la COVID-19, les employés de l’aide juridique en Saskatchewan demandent que les individus non violents soient libérés des prisons, des milieux souvent « surpeuplés » où les détenus cohabitent.

Cette demande du syndicat fait suite au décret de l’état d’urgence sanitaire, mercredi, par le gouvernement de Scott Moe.

Selon les travailleurs, des mesures immédiates doivent être mises en place pour protéger les personnes incarcérées et réduire la pression sur le système de santé.

Les établissements surpeuplés sont un risque pour la santé publique. Une pandémie dans l’une des prisons de la Saskatchewan pourrait mettre à rude épreuve notre système de santé et menacer les prisonniers, le personnel et les communautés. Meara Conway, présidente de la section locale du syndicat

Les personnes qui ne sont pas une menace pour la communauté et ceux qui présentent un faible risque de récidive, en particulier les gens âgés ou qui ont une immunodéficience doivent être libérées , explique Meara Conway.

La demande du syndicat concerne plus particulièrement les centres correctionnels provinciaux, le pénitencier de Prince Albert, les centres jeunesse et le centre psychiatrique régional de Saskatoon. Les gouvernements provincial et fédéral sont sollicités.

Les personnes en attente d’un procès, mais détenues, doivent aussi être remises en liberté, sauf si les individus présentent un risque de récidive et constituent une menace pour la sécurité publique , indique Meara Conway.

Mardi, un porte-parole du ministère de la Justice a affirmé qu’il n’est pas prévu de libérer les détenus des centres correctionnels provinciaux pour le moment , mais que certaines mesures étaient étudiées pour gérer plus efficacement la population carcérale.

Le syndicat représente plus de 130 employés de l’aide juridique, dont des avocats et du personnel administratif.