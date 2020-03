Comment soutenir votre enfant dans son apprentissage?

Pour la mère de Calgary, la façon la plus facile d'aider les enfants à poursuivre leurs apprentissages est de les intégrer aux routines de la maison. « Ils sentent qu’ils sont impliqués et apprennent sans vraiment le réaliser », dit-elle.

Elle cite en exemple le fait de cuisiner. Pour les tout-petits, c’est l’occasion d’apprendre à lire, mais aussi de faire quelques exercices de mathématiques ou encore de parler de chimie.

Écoutez l'entrevue avec Véronique Delmaire au Café show (audio)

« Cela peut aider à nous déstresser. On peut se mettre beaucoup de pression, surtout les parents qui se retrouvent avec les enfants à la maison. Ils se disent: "ô, mon dieu, ils vont manquer des leçons". Mais au fond, les enfants vont apprendre, qu’ils soient à l’école ou pas », affirme-t-elle.

De plus, ajoute Véronique Delmaire, lorsque vous voulez aller plus loin, plusieurs ressources en ligne existent et offrent des livres, des cours ou même des expériences à réaliser.

Véronique Delmaire, qui est mère de trois enfants de 4, 7 et 11ans, tient à rappeler que chaque enfant apprend différemment, mais aussi que cela peut varier d’une journée à l’autre.

« Il y a des journées plus difficiles et c’est totalement correct de se dire: “aujourd’hui, on prend ça relaxe”. On n’a rien à précipiter, on respire et on reprend la journée d’après », relativise-t-elle.

