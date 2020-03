À Red Deer, la GRC renforce ses patrouilles

L’objectif est de surveiller plus particulièrement les commerces, entreprises et autres sites qui pourraient être fermés et sans occupants en raison de l’épidémie.

S’ils doivent s’absenter un certain temps, le détachement de la Gendarmerie Royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) à Red Deer conseille aux propriétaires de s'assurer que leur système d’alarme est bien armé.

Il est recommandé de laisser des lumières allumées à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment et de ne pas obstruer les fenêtres avec des affiches ou autres afin de faciliter les patrouilles des agents.

Si les propriétaires le peuvent, la police leur conseille de faire appel à une entreprise de surveillance ou de venir régulièrement inspecter leurs locaux et ceux de leurs voisins en même temps.

Nous continuons de travailler 24 heures sur 24 pour servir et protéger les citoyens de Red Deer , assure le commissaire Grobmeier, à la tête du détachement.

Nous appliquons les recommandations de Santé Alberta pour assurer la protection de nos premiers répondants. Les citoyens remarquent peut-être que nous utilisons de plus en plus d’équipements de protection individuels, de désinfectant pour les mains et nous nettoyons aussi plus régulièrement le matériel des équipes.

Depuis le 18 mars, les locaux de la GRCGendarmerie royale du Canada au centre-ville de Red Deer n'accueillent plus le public. Il est possible de contacter le détachement par courriel ou par téléphone.

Les demandes de vérification de casier judiciaire et de relevé d’empreintes digitales non essentielles sont pour le moment annulées.