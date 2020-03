Service de garde d'urgence : les employés de l’éducation pourront être rappelés au travail

L'arrêté ministériel permet de suspendre certaines dispositions des conventions collectives des employés du milieu scolaire, dans un contexte de pandémie.

Cette mesure exceptionnelle permet de modifier les affectations, les horaires et les lieux de travail des employés du monde de l'éducation pour faire face à la situation actuelle, sans rémunération supplémentaire. La mesure vise d'abord à assurer le bon fonctionnement des services de garde d'urgence mis en place pour les enfants dont les parents assurent des services essentiels.

La Commission scolaire René-Lévesque dit prendre acte dès maintenant de ce décret de Québec pour créer les horaires du personnel affecté aux services de garde d'urgence, notamment par souci d'équité .

Le directeur général de la Commission scolaire René-Lévesque, Louis Bujold, précise toutefois que les employés qui se sont portés volontaires pour assurer les services de garde d’urgence sont suffisants pour l'instant sur son territoire, mais que la situation est appelée à évoluer.

Pour l'instant, explique M. Bujold, nos effectifs des services de garde de la commission scolaire peuvent répondre à la demande actuelle, mais peut-être qu'on aura à ouvrir d'autres services de garde, à faire face à l'augmentation du nombre d'inscriptions ou à l'ouverture des services de garde le soir et la nuit.

Si on avait des contraintes additionnelles qui viennent augmenter le besoin, on va utiliser bien sûr nos effectifs des services de garde, mais on devra aussi se tourner vers les autres effectifs de notre commission. Louis Bujold, directeur général de la Commission scolaire René-Lévesque

Malgré cet arrêté ministériel-là, précise M. Bujold, on va travailler en équipe et plus on sera nombreux à partager le travail, moins sera lourde la charge individuelle. On a plus de 1000 employés qui peuvent mettre l’épaule à la roue pour assurer le service à long terme.

À l'heure actuelle, 70 employés volontaires assurent la garde de 34 enfants, dont les parents assurent des services essentiels, dans six services de garde d'urgence sur le territoire de la Commission scolaire René-Lévesque.

En début de semaine, le nombre d’enfants inscrits était de 21. On voit que le nombre d’inscriptions augmente parce que le ministère a élargi la liste des services essentiels admissibles , explique la directrice générale adjointe à la Commission scolaire René-Lévesque, Josée Arseneau.

« Un coup de fouet syndical »

Le Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, qui représente 2200 employés en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, accueille avec pragmatisme cette mesure exceptionnelle.

La présidente du syndicat, Anne Bernier, décrit cette mesure comme un coup de fouet d'un point de vue syndical , mais comprend sa pertinence.

C'est sûr que c'est un choc quand on est rendu à se faire enlever certains pouvoirs d'une convention collective. Mais ça vient mettre la réalité en face. Anne Bernier, présidente du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec

On est dans une situation de crise, admet-elle, et cet arrêté-là vient permettre à nos employeurs de combler les besoins, si la crise continue d'amplifier.