Plusieurs d’entre vous avez perdu votre emploi au cours des dernières heures. Nous sommes solidaires avec vous , a affirmé la rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours, lors d'une conférence de presse jeudi matin.

Mme D'Amours a rappelé que plusieurs étudiants travaillaient dans les bars, les restaurants, les hôtels et dans différents services dont la fermeture a été demandée par la santé publique.

Pour leur venir en aide, l'institution a fait appel à la Fondation de l'Université Laval et le Bureau de l'aide financière aux études.

Nous avons mobilisé nos ressources pour mettre en place un fonds d'urgence. Au besoin, les donateurs de l'université seront mis à contribution.

Je profite de l'occasion pour faire appel [aux gouvernements] et leur demander de ne pas oublier les étudiants et les étudiantes des cégeps et des universités. Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

Cette aide, dont le montant total n'a pas été précisé, sera toutefois de dernier recours, a prévenu Sophie D'Amours. Les étudiants devront d'abord vérifier s'ils ont accès à des sommes des gouvernements provincial et fédéral, qui ont annoncé des plans d'aide en raison de la pandémie de coronavirus.

Nous allons communiquer prochainement les directives par rapport à ce fonds , a-t-elle ajouté.

La rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

Les résidences se vident

Comme les cours en présentiel sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, l'Université Laval avait déjà demandé à sa communauté de limiter au maximum de fréquenter les pavillons.

Seul le personnel dont le travail est requis peut se présenter. Les laboratoires sont accessibles pour mener à bien certains travaux. D'ailleurs, des chercheurs de l'Université Laval sont impliqués dans des recherches en lien avec la COVID-19.

Des étudiants vivant dans les résidences doivent également demeurer sur le campus. Cependant, la majorité de l'espace a été dégagé, assure la rectrice.

Le niveau d’occupation est en deçà de 50 % donc on a dégagé pas mal d’espace , a-t-elle précisé. L'Université Laval dispose de 50 studios qui permettront un isolement en cas d'infection à la COVID-19. Toutes les décisions relatives au maintien du service des résidences est prise avec la santé publique.

On ne mettra personne dans la rue. Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

Autant que possible, l'université demande aux étudiants de quitter leurs chambres. Pour y arriver, elle permet une résiliation de leur contrat de location sans frais additionnels.

Si vous êtes en mesure de rentrer chez vous. Mais on est conscient que c’est un défi humanitaire. Il y a des pays qui ont fermé leurs frontières, à l’entrée et à la sortie , a rappelé la rectrice.

Des plans de mitigation sont en place si jamais une éclosion de coronavirus survenait.

Diplomation maintenue

L'Université Laval s'est engagée à transférer l'ensemble de ses cours en classe vers des plateformes en ligne, et ce dans un délai de deux semaines. Trois quarts des crédits universitaires sont offerts en présentiel.

Quelques cours pourraient être annulés s'il s'avérait impossible de les transférer. Mais ce n'est pas la situation sur le terrain actuellement, a fait savoir la rectrice.

L'Université Laval se dit en mode solution et est mobilisée à régler chaque cas. On est des gens de terrains et de solutions. On prend le cas, on trouve des solutions et on aide nos gens , a insisté Mme D'Amours.

La tâche est colossale , admet Sophie D'Amours. Pour y arriver, et pour maintenir les services essentiels sur le campus, la direction a conclu des ententes avec les différents syndicats, dont celui des enseignants.

Pour l'instant, l'Université Laval ne prévoit pas retarder la diplomation de ses étudiants.