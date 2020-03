Facebook offre 100 000 $ et s’allie au CNA pour soutenir les artistes canadiens

Une centaine d'artistes et de groupes canadiens recevront des cachets de 1000 $ pour offrir une prestation en direct diffusée sur la page Facebook du Centre national des arts (CNA). Facebook Canada a offert un fonds de 100 000 $ qui sera distribué en collaboration avec le CNA pour soutenir les artistes en cette période de crise.

Face aux annulations de spectacles en salles ainsi qu’aux nombreuses initiatives de diffusion en ligne lancées par des artistes tentant de subvenir à leurs besoins, Facebook Canada a débloqué 100 000 $ et tendu la main au diffuseur national pour gérer les fonds.

Jusqu’au 31 mars, le partenariat permettra à une centaine de musiciens, danseurs, humoristes et comédiens d’obtenir un cachet de 1000 $ pour présenter un spectacle d’une durée de 45 à 60 minutes. Les prestations seront mises en valeur sur la page Facebook du Centre national des arts et associées aux mots clics #CanadaEnPrestation et #CanadaPerforms.

Les différents directeurs artistiques du CNACentre national des arts vont participer à la sélection , précise Xavier Forget, producteur associé du volet musique populaire et variétés de l'institution.

Ce dernier précise que seuls les artistes professionnels peuvent présenter une demande pour bénéficier des fonds provenant de l’enveloppe spéciale.

Ce n’est pas une recherche de nouveaux talents qui émergent du jour au lendemain. Ce sont des gens dans le besoin, qui ont perdu leurs concerts ou leurs spectacles, et qu’on va essayer d’aider de cette façon-là. Xavier Forget, producteur associé, musique populaire et variétés, Centre national des arts

Parité et représentativité

Depuis jeudi matin, plus d’une cinquantaine de candidatures ont déjà été déposées et les organisateurs s’attendent à ce que ce chiffre gonfle dans les jours qui viennent. On n’aura pas de difficulté à trouver 100 personnes , croit M. Forget.

Le CNACentre national des arts procédera à l’évaluation des candidatures reçues et annoncera la programmation des spectacles au fur et à mesure. Sans suivre de quotas précis, le diffuseur promet d’assurer une répartition équitable des cachets.

On va s’assurer de la représentativité, que #CanadaEnPrestation soit à l’image du Canada, c’est à dire des hommes, des femmes, des Blancs, des non-Blancs, des Autochtones, des francophones et des anglophones , soutient M. Forget.

Toutes autres tâches connexes

Céleste Lévis fait partie des artistes qui bénéficieront de ce fonds. Photo : Radio-Canada

Xavier Forget invite les artistes à faire preuve de créativité, puisqu’ils seront eux-mêmes responsables de la diffusion de leur spectacle. Comme ils n’auront pas accès aux installations du CNACentre national des arts , présentement fermé, ils devront se charger des détails techniques : connexion internet, caméra, qualité du son et de l'éclairage.

Céleste Lévis prépare déjà sa prestation prévue samedi en direct d’un studio de Hawkesbury. On va avoir de quoi de très bien préparé. On veut que ça sonne super bien, comme si vous étiez dans un spectacle! , assure-t-elle, fébrile.

Déjà vraiment affectée par l’annulation de ses spectacles et ateliers de chansons en raison de la grève des enseignants en Ontario, la Franco-Ontarienne se voit doublement touchée depuis les mesures prises pour contrer la propagation de la Covid-19.

L’été 2020 devait être le plus occupé depuis ses débuts en chanson, et voilà que tout est sur la glace. Céleste Lévis entrevoit l’initiative de Facebook comme une grande aide financière .

C’est important de trouver des façons de se faire rémunérer et je suis l’une des chanceuses qui pourra (l’)être, donc, c’est vraiment très apprécié. Céleste Lévis, auteure, compositrice et interprète