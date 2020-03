COVID-19 : Le maire de Regina appelle au renforcement des restrictions

Cinquante personnes, c'est trop en un seul endroit , a-t-il déclaré.

La province a annoncé mercredi que pour freiner la propagation du coronavirus COVID-19, les rassemblements publics de plus de 50 personnes seront interdits, un renforcement de l'interdiction antérieure qui été fixé à 250 personnes.

Michael Fougere se questionne aussi sur la décision de garder les restaurants et les bars ouverts.

Avons-nous besoin d'ouvrir des restaurants et des bars ? Je suis préoccupé par la transmission communautaire qui se produit dans ces endroits Michael Fougere, maire de Regina

Le gouvernement de la Saskatchewan a ordonné la fermeture des salles de sport et les casinos, mais les restaurants peuvent toutefois rester ouverts pour le moment en limitant leur nombre de clients.

Le maire s'attend à un cas de transmission locale, non relié à un voyage, dans un avenir très proche.

Le service des autobus maintenu

Malgré la propagation de la COVID-19, le service des autobus dans la capitale saskatchewanaise est maintenu pour l'instant, malgré une baisse de la fréquentation.

Le service doit continuer car il est essentiel pour des personnes qui n'ont pas l'option de la voiture, explique le maire. Toutefois, les mesures de nettoyages ont été accrues, nous dit-on.

Le directeur municipal de Regina, Chris Holden, a déclaré que 500 employés de la ville peuvent désormais travailler à domicile à l'aide d'ordinateurs portables, et s'est félicité de voir une ville fantôme .

Chris Holden a déclaré que la ville de Regina était en avance sur le gouvernement provincial, qui a annoncé que son programme de travail à domicile commencera lundi.

Le conseil municipal se réunira vendredi matin pour discuter des changements municipaux à apporter en raison de cette pandémie, comme le report des paiements des factures ou des taxes foncières pour les travailleurs et petites entreprises. Il sera aussi question du stationnement ou encore du transport public.

Saskatoon partage le même avis

La ville de Saskatoon a demandé mercredi à la province de prendre des mesures plus drastiques.

J'implore la province d'aller plus loin et d'interdire tous les rassemblements publics dans n'importe quel endroit et avec n'importe quel nombre a déclaré Pamela Goulden-McLeod, directrice de la planification des services d'urgence de la ville des ponts.

La ville de Saskatoon a d'ailleurs fermé toutes ses installations publiques, mais le service d'autobus demeure en service.