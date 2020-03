Air Canada suspend ses vols vers l'Abitibi dès le 1er avril

Air Canada suspend tous ses vols vers et en partance de l'Abitibi pour tout le mois d'avril.

Les liaisons Montréal-Rouyn-Noranda et Montréal-Val-d'Or ne seront donc plus assurées entre le 1er et le 30 avril.

Cette suspension fait partie des annonces faites hier par le transporteur national, qui assurera uniquement un service limité jusqu'au 30 avril.