Les universités de la N.-É. suspendent les cours en personne pour le reste du trimestre

Université Dalhousie

L'Université Dalhousie a annulé tous les cours en personne et les laboratoires jusqu'à l'automne.

Les étudiants doivent également quitter le campus d'ici vendredi matin.

Les cours en ligne vont être offerts aux étudiants dès le 23 mars pour leur permettre de poursuivre leur session.

Tous les événements non essentiels sont annulés ou reportés au 1er juin. Les étudiants recevront leur diplôme ou leur certificat, mais il n'y aura pas de cérémonie officielle de remise.

Université Sainte-Anne

L'Université Sainte-Anne, à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse. Photo : Michael Gorman/CBC

Dans un courriel adressé aux étudiants et au personnel, l'école a déclaré qu'elle annulait tous les cours et examens en personne pour le reste du trimestre

Le corps professoral va communiquer avec la population étudiante pour déterminer comment poursuivre les cours.

Les stages dans tous les programmes sont maintenus, à moins d’avis contraire de la part du milieu de stage.

Durant la période d’examen, qui doit avoir lieu du 14 au 21 avril, il n’y aura aucun examen en personne.

Tous les édifices et les installations les campus de l’Université Sainte-Anne demeurent ouverts, incluant les résidences, la cafétéria, la Bibliothèque Louis-R-Comeau et le Centre sportif Marcel-R-Comeau.

Acadia

À l'Université Acadia de Wolfville, en Nouvelle-Écosse, tous les cours en personne et les laboratoires sont annulés du 23 mars au 3 avril.

Les examens auront lieu à distance.

L’université a également imposé des restrictions sur les rassemblements non essentiels de 150 personnes ou plus, ce qui inclut les événements tels que les concerts, les événements sportifs et les rassemblements sociaux parrainés par l'université.

Elle a aussi interdit tout voyage international non essentiel des professeurs, des membres du personnel et des étudiants.

Université du Cap-Breton

L'Université du Cap-Breton ne permettra pas les cours en personne pour le reste du trimestre d'hiver. Les cours sont offerts en ligne dès le 19 mars.

Il est demandé aux professeurs de revoir leurs plans d'évaluation et d'organiser des examens en ligne.

Tous les déplacements non essentiels liés au travail sont annulés avec effet immédiat.

Les événements sur le campus prévus jusqu'au 30 avril ont été annulés.

Université Mount Saint Vincent

Les cours en personne et les laboratoires sont suspendus à l'Université Mount Saint Vincent jusqu'à la fin du trimestre.

L’université annule aussi tous les examens en personne.

Les cours qui sont déjà dispensés en ligne continueront comme à l'habitude.

De plus, tous les événements impliquant 150 participants ou plus ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Les vacances de mars et les camps de développement professionnel du 25 mars et du 2 avril ont été annulés.

Collège d'art et de design de la Nouvelle-Écosse

Les deux lions en pierre du Collège des arts et du design de la Nouvelle-Écosse, à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le collège a indiqué que son conseil d’administration est en train de revoir la politique sur l'enseignement à distance et qu'il travaille sur de nouveaux protocoles pour l'utilisation des studios et des ateliers.

Une cérémonie de remise des diplômes aux étudiants prévue pour le 11 mai a été reportée. Il en va de même pour un gala de remise de prix, un défilé de mode ainsi que tous les autres événements spéciaux de l'école.

Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse

Les cours en personne, y compris la formation en apprentissage, sont suspendus jusqu'au 3 avril.

Les étudiants seront informés, au plus tard le vendredi 3 avril, de la façon dont le reste de leurs cours seront gérés et dont leur apprentissage sera soutenu , a déclaré Don Bureaux, président du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse.

Université Saint-Mary's

L'Université Saint Mary's à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Frédéric Wolf

L'Université Saint-Mary's a annoncé qu'elle suspendait tous les cours en personne dès le 16 mars et jusqu'à la fin du trimestre. Les examens se feront également à distance.

Les cours en ligne se poursuivent normalement.

L'université conseille à tous les étudiants de faire tout leur possible pour rentrer chez eux.

Les résidences sont encore accessibles, de même que les services qui y sont offerts, comme la salle à manger.

La bibliothèque Patrick-Power est fermée mais offrira des services en ligne.

Tous les voyages universitaires sont annulés.

Université Saint-Francis-Xavier

L’université a suspendu ses cours du 16 au 20 mars.

Ils reprendront le 23 mars en utilisant des cours en ligne ou d'autres méthodes alternatives.

Les voyages professionnels pour les enseignants et les membres du personnel sont interdits.

L'université a déclaré qu'elle avait recruté davantage de personnel de nettoyage et mis à jour les procédures de nettoyage.

Le campus est également fermé au grand public jusqu'au 30 avril.