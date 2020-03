Fermeture de la frontière canado-américaine : des voyageurs rentrent au pays en Estrie

Lors de notre passage à la frontière mercredi, nous n'avons vu aucun voyageur américain revenir aux États-Unis. Nous avons toutefois croisé des snowbirds du côté canadien qui rentraient au bercail.

Pour plusieurs d'entre eux, il s’agissait d’un retour plus tôt que prévu à la suite de l’appel du premier ministre Trudeau demandant aux voyageurs de revenir au pays.

Un couple croisé au poste frontalier de Stanstead était soulagé d'être enfin en sol canadien. On a décidé de revenir chez nous. On ne pourra pas voir nos enfants par contre, puisqu’on va respecter les consignes du gouvernement et on va s’isoler pour 14 jours , a lancé l'un d'eux.

Honnêtement, on n’avait plus de plaisir à rester là-bas en Floride dans le contexte. Tout est fermé, tant qu'à vivre comme ça je préfère être à la maison , expliquent deux autres snowbirds.

Le camping est en train de se vider où nous étions en Floride. Nos amis nous suivront dans les prochains jours. On sera mieux chez nous , raconte un homme à bord de son véhicule récréatif.

Les voyageurs qui rentrent au Canada se font remettre un feuillet explicatif avec les signes précurseurs et les symptômes de la COVID-19. Les douaniers donnent également quelques directives aux Canadiens.

D'après les informations de Fanny Lachance-Paquette