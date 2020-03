Avec plus de 10 000 cas, les États-Unis redoublent d'efforts pour trouver un remède

Au cours de son point de presse quotidien, le chef d'État américain a dit souhaiter que des remèdes contre la COVID-19, qui a contaminé plus de 220 000 personnes et en a tué près de 10 000 à l'échelle mondiale, soient développés le plus rapidement possible .

Le président a aussi vanté l'avancée des tests cliniques sur de premières ébauches d'un vaccin contre le coronavirus, même si ces tests n'en sont qu'à leurs balbutiements.

En gros, nous cherchons à mettre au point des choses pour que les gens se sentent mieux, ou même pour ceux qui ne savaient pas [qu'ils sont contaminés], a ajouté M. Trump.

J'ai demandé à la FDA (l'agence fédérale responsable de l'homologation des médicaments, NDLR) d'éliminer des règles vétustes et de la bureaucratie [inutile] pour que cela aille beaucoup plus vite.

En ce moment, nous examinons des médicaments qui ont déjà été approuvés pour d'autres utilisations , a renchéri le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, lors du même point de presse.

Il faut plus de masques et de ventilateurs, dit le gouverneur de New York

Confronté à une hausse marquée du nombre de cas d'infections chez ses concitoyens, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a pressé les autorités américaines d'accélérer la cadence pour produire plus de ventilateurs, de gants et de masques.

Cet accroissement du nombre d'infections peut entre autres être attribuable à l'accélération des tests de dépistage. Lors d'un point de presse, jeudi, M. Cuomo a indiqué qu'environ 7500 personnes étaient testées tous les jours, contrairement à quelques centaines seulement il y a moins d'une semaine.

En date de jeudi toujours, les autorités de l'État avaient confirmé 4152 cas d'infection, soit le plus grand nombre aux États-Unis.

Dans la métropole new-yorkaise seulement, le nombre de personnes contaminées a bondi de près de 1000 en seulement 24 h, avec 2469 infections. Pour l'instant, 19 New-Yorkais sont morts des suites de la maladie.

Face à la contamination, le gouverneur Cuomo a demandé aux entreprises de conserver au moins 75 % de leur main-d'oeuvre à la maison.