L’UE demande à Netflix de limiter la qualité visuelle pour éviter la congestion

Les obligations de confinement ont augmenté la demande sur le réseau Internet, selon ce que souligne le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, dans un communiqué publié après un entretien avec Reed Hastings, pdg de Netflix.

Plateformes de diffusion en continu, opérateurs de télécommunications et utilisateurs et utilisatrices, nous avons la responsabilité commune de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement d'Internet pendant la lutte contre la propagation du virus , a-t-il plaidé.

Il demande par exemple à Netflix et autres plateformes de diffusion en continu de proposer la définition standard pour ses contenus audiovisuels plutôt que la haute définition, en tenant compte des heures de travail les plus critiques .

Thierry Breton en appelle aussi à la bonne foi des internautes de l'Europe en leur recommandant d’utiliser des paramètres qui réduisent la consommation de données.

Les entreprises européennes de télécommunications sont toutefois optimistes, et rien ne semble indiquer que le réseau va bientôt céder sous la pression. Le géant Vodafone se dit bien équipé pour faire face à une augmentation du trafic en ligne et suit la situation de près jour et nuit , a indiqué le porte-parole Volker Petendor à l’agence de presse allemande DPA.