Des PME winnipegoises s’efforcent de maintenir le cap dans la marée de la COVID-19

Pour Mike Gould, qui possède trois restaurants et deux cafés, la situation n’est pas facile et les frais de ses commerces s’accumulent.

« Personne ne m’a dit que je n’aurai pas à m’en faire pour les factures », remarque-t-il.

Il emploie près de 150 personnes et reconnaît qu’une fermeture entraîne une réaction en chaîne.

Si on n’ouvre pas demain, la société de nettoyage ne viendra pas et ne sera pas en mesure de payer ses employées , donne en exemple le propriétaire.

Mike Gould explique que pour le moment ses restaurants The Grove, The Cornerstore et Blackbird Brasserie resteront ouverts, mais les cafés The Canteen seront quant à eux fermés.

Mike Gould travaille dorénavant en partenariat avec l’entreprise de livraison Skip the DIshes et espère que cette option permettra de maintenir à flot ses commerces.

Pour Samantha Lacoste qui est copropriétaire d'un salon de coiffure, le tableau n’est pas plus rose.

Elle a décidé de maintenir sa boutique ouverte pendant plusieurs jours après l’éclosion locale de l’épidémie avant de se résigner à fermer les portes mercredi.

Quand vous fermez votre entreprise, vous faites mal à vos employés, estime-t-elle. Mais si vous restez ouvert, vous subissez la pression de la communauté pour fermer. En ce moment, il n’y a vraiment pas de bonne ou mauvaise façon de faire .

Samantha Lacoste dit ne plus savoir sur quel pied danser entre maintenir son activité pour ses employés et fermer boutique pour des raisons de santé publique. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

La province demande au public de limiter les contacts à 10 minutes, mais n’a pas pour autant indiqué aux salons de coiffure, aux massothérapeutes et aux physiothérapeutes d’arrêter de voir leurs clients.

C’est un choix qu’ils auront à faire sur la manière adéquate de s’assurer que les personnes malades n’entrent pas [dans leurs locaux] , indique le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, le docteur Brent Roussin.

Mardi, la Brasserie NonSuch a elle aussi décidé de fermer temporairement ses portes en congédiant 16 de ses 24 employés.

La microbrasserie avait ouvert ses portes en novembre 2018 et s’était développée en restaurant et bar en octobre 2019.

Il y a six mois, elle a même signé un bail pour un espace additionnel de plus de 460 mètres carrés.

On marchait comme jamais , explique son président et copropriétaire, Matthew Sabourin. Maintenant, on essaie de voir tout ce que [cette histoire] va signifier .

Il ajoute que contrairement à d’autres restaurants, son établissement produit de la bière qu’il fournit aux magasins d’alcool. L’entreprise développe à présent une offre de livraison pour se maintenir à flot autant que possible.

Quand vous établissez votre plan d’affaires, vous ne vous dites pas “et s’il y avait une pandémie ?” , déplore Matthew Sabourin.

La distanciation sociale a également fait des ravages chez Botanical Paper Works. La manufacture d’invitations et autres cartes écoresponsables a vu ses affaires se réduire comme peau de chagrin.

Les gens sont dans l’attente. Leurs événements sont annulés ou repoussés. Ils attendent pour organiser un événement, donc ils n’achètent pas et les commandes sont grandement réduites , explique la directrice générale et cofondatrice Heidi Reimer-Epp.

Elle a déjà dû se séparer de plusieurs employés, mais est optimiste quant à une reprise prochaine.