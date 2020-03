Des activités de la Semaine sainte sans public

Les activités, incluant la messe traditionnelle de Pâques, sont donc annulées sur l'ensemble du territoire du diocèse de Québec, dans le but d'éviter les rassemblements et la propagation de la COVD-19.

Les fidèles sont dispensés de la messe de Pâques et n'auront donc pas non plus à faire leurs Pâques dans les temps prévus.

Parallèlement à cette décision, le diocèse de Québec lance l'opération Couronne de vie. Tous les jours sur la page Facebook de l'Église catholique de Québec ainsi que sur le web  (Nouvelle fenêtre) , le diocèse fera le point sur l'évolution de la pandémie.

Une messe, une période de réflexion et une prière sont aussi diffusées quotidiennement pour que les fidèles puissent se recueillir à distance.

Funérailles et mariages reportés

Étant donné les consignes d'isolement données par le gouvernement du Québec, le diocèse de Québec a aussi reporté une quinzaine de mariage qui devaient avoir lieu d'ici le mois de mai.

Les funérailles ne sont plus célébrées depuis samedi dernier. Une centaine de célébrations par semaine devront donc être reportées.