Un début de printemps teinté de fortes pluies et de neige

Si certaines régions doivent s’attendre à beaucoup de pluie, d’autres auront droit à d’importantes chutes de neige.

C’est notamment le cas pour les régions de Kapuskasing-Hearst et Timmins-Cochrane.

À ces endroits, la neige commencera en après-midi et deviendra forte ce soir.

La neige cessera peu à peu vendredi après-midi.

Les accumulations prévues sont de 15 à 25 cm de neige, accompagnée de vent du nord soufflant en rafale de 50 à 60 km/h, causant de la poudrerie dans les endroits à découvert.

Certaines régions recevront entre 10 et 25 cm de neige, tandis que pour les secteurs plus au sud, c’est de la pluie jusqu’à hauteur de 25 mm qui est attendue. Photo : Environnement Canada

C’est vrai que c’est le dernier jour de l’hiver, mais on sait que la météo hivernale ne se termine pas. Même au printemps on peut avoir des tempêtes de neige et de glace surtout dans le Nord-Est de l’Ontario et donc ce n’est pas fini , a dit Gerard Cheng, météorologue chez Environnement Canada.

Des pluies abondantes

Les secteurs du Nord ontarien plus au sud comme le Grand Sudbury et ses environs, Sault-Sainte-Marie, North Bay, la Rive Nord et le Témiscamingue ontarien sont sous le coup d’un bulletin météorologique spécial.

De la pluie ou de la neige vont accueillir le printemps dans le Nord-Est de la province. Photo : Radio-Canada / Patricia Sauzede

C’est un système en provenance du Colorado, qui apporte beaucoup d’humidité et un peu de chaleur du golfe du Mexique à l’Ontario, et c’est pour cela qu’on peut voir une variété de précipitations, de la pluie et de la neige, dans le Nord-Est de l’Ontario , dit M. Cheng.

Une quantité de 15 à 25 mm de pluie est possible d’ici à ce que la pluie se change en neige vendredi. À l’heure actuelle, l’accumulation de neige ne devrait pas dépasser quelques centimètres , précise Environnement Canada.

Conditions des cours d’eau

Plusieurs offices de protection de la nature ont émis un bulletin des conditions des bassins hydrographiques de leurs régions.

Conservation Sudbury lance un appel à la sécurité aquatique, en vigueur jusqu’au 26 mars.

Les cours d’eau du Grand Sudbury sont encore recouverts de neige qui retient plus de 150 mm d’eau , dit l’organisme dans un communiqué.

Conservation Sudbury rappelle aux parents de surveiller les enfants pour qu’ils évitent de s’aventurer le long des berges.

À Sault-Sainte-Marie, l’accumulation d’eau dans le sol atteint 232 mm par endroit.

Malgré une baisse du niveau d’eau du lac Supérieur, le volume d’eau demeure au-dessus des niveaux records, selon des observateurs. Photo : Radio-Canada / Michel Laforge

Niveau d’eau des Grands Lacs

L’office de protection de la nature de Sault-Sainte-Marie soutient que les conditions à travers les Grands Lacs étaient plutôt sèches en février.

Le niveau d’eau du lac Supérieur a décliné, mais le volume d’eau reste au-dessus des niveaux records pour cette période de l’année. Office de protection de la nature de Sault-Sainte-Marie

Actuellement, le niveau d’eau du lac Supérieur a diminué de 10 cm au cours du mois, alors qu’en moyenne son niveau baisse de 5 cm en février , précise le communiqué.

Depuis le début de mars, le lac Supérieur est à seulement quatre centimètres sous le niveau record fixé en 1986.

L’office de protection de la nature s’attend à de l’érosion importante et à des inondations à certains endroits, lors de périodes de vents forts avec des vagues élevées.

L’avis demeure en vigueur jusqu’au 20 avril.