Face au coronavirus, les municipalités de la Vallée-de-l'Or veulent s'entraider

Les six municipalités ont choisi de mettre en place un plan d’action pour assurer le maintien de services comme le traitement de l’eau potable, les égouts, le déneigement ou encore la sécurité incendie.

On a décidé d’instaurer ça entre nous comme organisation responsable, précise le préfet Martin Ferron. On est chanceux de ne pas être touchés pour l’instant, mais c’est important d’avoir une bonne préparation. On va transférer les connaissances de chaque milieu et, si des gens doivent être mis en quarantaine, on pourra pallier à leur remplacement.

Rappelons que la MRCVO a fermé au public ses différents édifices. Les services sont toujours offerts par téléphone ou courriel. Les écocentres demeurent ouverts, tout comme la collecte des ordures ménagères.