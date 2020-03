Voici les émissions annulées (ou pas) en raison de la COVID-19

La saison d’En direct de l’univers s’est terminée la semaine dernière avec l’humoriste et animateur José Gaudet comme invité lors d’une émission sans public. Les deux prochaines – et dernières – émissions de la saison seront des rediffusions : Jay Du Temple (21 mars), Guylaine Tanguay (28 mars).

La saison d'On va se le dire, animée par Sébastien Diaz, prendra fin cette semaine. L’émission de mercredi a été diffusée en direct et celle de jeudi a été enregistrée hier. Radio-Canada précise que toutes les mesures d’hygiène nécessaires ont été déployées pour protéger complètement toutes les personnes qui travaillent sur ces deux dernières émissions.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Tout le monde en parle est la seule émission qui est maintenue jusqu’à nouvel ordre. L’émission doit être diffusée en direct dimanche à 20 h.

Des émissions sans public

Pour TVA, une seule émission a été annulée : La poule aux œufs d’or. Cette décision a d'ailleurs été prise par Loto-Québec.

Les autres émissions sont maintenues, mais pour la plupart sans public, comme c’est le cas pour Ça finit bien la semaine. Quant à l’émission Le tricheur, qui nécessite le vote du public, la présence de spectateurs et spectatrices sera réduite au maximum.

Du côté de V, La semaine des 4 Julie est elle aussi enregistrée en studio, mais sans public. L’animatrice Julie Snyder a rappelé l’importance de la télévision en temps de crise, lors d’un tournage. Le seul rassemblement possible est celui que permet la télévision, en rassemblant les gens, même s’ils sont chacun chez soi. Nous sommes des milliers, en ce moment, ensemble, et nous allons vivre ces temps difficiles ensemble en s’informant et en se distrayant aussi. Parce que quand le moral est bon, on peut tout traverser, a-t-elle assuré.

Du côté de Télé-Québec, Y’a du monde à messe a été annulée, a indiqué l’animatrice Marie-France Bazzo sur Instagram.