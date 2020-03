Explosion des demandes pour une robe portée par la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta

La propriétaire de Smoking Lily, Trish Tacoma, dit qu’elle a reçu un grand nombre de demandes au sujet de cette robe gris foncé sur laquelle est imprimé le tableau périodique des éléments chimiques.

Succès en ligne

Dre Hinshaw portait ce vêtement lors de son point de presse quotidien sur l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus dans la province.

De nombreux internautes ont fait des commentaires sur le vêtement. Je ne commente jamais les tenues des gens, mais porter le tableau périodique pour une conférence de presse, c’est génial, a réagi l’utilisateur Bob Summers sur Twitter. La Dre Hinshaw est le héros qu’il nous faut.

Reprise de la production

La robe en question était en vente depuis sept ans et la marque avait décidé de ne plus en coudre il y a six mois seulement, rapporte Trish Tacoma.

Elle tente maintenant de relancer cette production, alors même qu’elle doit aussi adapter ses activités à la présence du nouveau coronavirus.

La personne qui imprime le tissu, celle qui le découpe et celle qui coud la robe vont pouvoir travailler en étant isolées les unes des autres, mais cela signifie qu’il faudra quelques semaines avant de pouvoir expédier les commandes.