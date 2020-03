COVID-19 : des compagnies de transports réduisent leurs services

À Victoria, la société des transports de la province BC Transit coupe temporairement certains de ses trajets en réponse à la diminution marquée du nombre d'utilisateurs.

Elle assure toutefois qu’elle maintient des trajets permettant aux gens de se rendre au travail, aux hôpitaux ou de combler d'autres besoins essentiels comme se rendre à l'épicerie.

Pour le moment, la société de transports de Vancouver, TransLink, n'a pas annoncé de réduction de service ou d'annulation de trajets.

Vols annulés

Mercredi, la compagnie aérienne Air Canada a annoncé qu'elle réduirait le nombre de trajets domestiques en Colombie-Britannique. Ceux-ci passeront de 62 à 40.

Nous continuons d'adapter notre horaire et notre capacité en fonction des demandes du marché , indique la compagnie sur son site web.

Le gouvernement du Canada recommande d'éviter tout voyage non essentiel. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

À compter du 1er avril, les vols à destination et en provenance de Vancouver vers Smithers et Prince Rupert seront annulés.

À partir du 23 mars, les vols entre Kelowna et Edmonton, Kelowna et Toronto ainsi que ceux entre Kamloops et Calgary cesseront.

À pareille date, le transporteur aérien canadien WestJetsuspendra pour une période de 30 jours tous ses vols internationaux, incluant ceux vers les États-Unis.

Traversiers transfrontaliers annulés

Suivant la fermeture de la frontière canado-américaine, les services de traversiers entre Victoria et Seattle sont annulés jusqu'au 30 avril.

Avec les informations de Mugoli Samba