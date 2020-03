UNI ferme temporairement sept succursales au N.-B.

Les points de services seront fermés dès le vendredi 20 mars, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Ces succursales sont:

Bas-Caraquet

Grande-Anse

Beresford

Kedgwick

Saint-Jacques

Saint-Basile

Moncton, Université de Moncton

La décision a été prise afin d'assurer la santé et la sécurité des membres et employés, explique Robert Moreau, chef de direction chez UNI Coopération financière. C'est dans la bienveillance de s'assurer que tous nos employés sont bien protégés, de ne pas créer de surachalandage non plus et de considérer aussi les besoins de nos membres dans leurs habitudes de consommation et de s'ajuster en conséquence.

On va faire notre possible pour que ça se passe dans l'ordre et que les gens se sentent en sécurité. On ne veut certainement pas ajouter au fardeau émotionnel. Robert Moreau, chef de direction chez UNI Coopération financière

M.Moreau se fait rassurant après des clients. L'accessibilité aux services ne sera pas touchée, indique-t-il. Les centres de services que l'on va temporairement fermer sont quand même très près de d'autres points de services. Le service va continuer à être offert dans les autres points de services.

Du même coup, UNI annone également qu'il y aura aussi une réduction des heures d'ouverture dans les 32 succursales qui demeureront ouvertes. Les heures d'ouverture vont changer d'un centre UNI à l'autre, indique le chef de direction.

Je rappelle aussi que déjà plus de 80% de nos transactions se font de façon électronique, donc en ligne. C'est pour le reste de la clientèle qui a besoin de se rendre à un point de service. On est déjà en train de voir s'il y a d'autres façons qu'on peut les accomoder pour limiter les échanges en personne.

En ce temps pandémique, UNI Coopération financière encourage ses clients à procéder à leurs transactions en ligne.